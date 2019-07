Incidente a Cava D' Aliga | travolta da un' auto | muore Martina Aprile

Cavarzere. Nicolas Lazzarin morto in un Incidente stradale : Ancora un giovane veneto morto per un incidente stradale. Nicolas Lazzarin, 23 anni di Cavarzere (Venezia), è deceduto in un

Incidente a Cavarzere - esce di strada e finisce contro un albero : Nicolas muore a 23 anni : Nicolas Lazzarin è morto all'alba di oggi in seguito ad un Incidente verificatosi sulla strada regionale 443, tra Rovigo e Villadose. Era a bordo di un furgone adibito al trasporto dei giornali quando è uscito di strada per cause in via di accertamento ed è finito contro un albero. È deceduto sul colpo: "Ciao amico mio risposa in pace, proteggi tutti da lassù".Continua a leggere

Cavallermaggiore. Incidente sulla provinciale 165 : due morti e quattro feriti : Tragico Incidente stradale sulla Reale in provincia di Cuneo. Nell’impatto sono morte due persone. Si registrano anche quattro feriti di

Spaventoso Incidente in Puglia - cavallo invade carreggiata e impatta contro un’auto : un morto e due feriti : In Puglia un un uomo di 82 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera verso le 21.30 sulla strada statale 17 tra Foggia e Lucera causato da un cavallo che ha invaso la carreggiata. Il conducente della vettura, figlio della vittima, che procedeva in direzione Foggia, all’improvviso si è trovato l’animale davanti e non ha potuto evitarlo. Nell’impatto sono rimasti ...

Incidente Motocross Cavallara – Il padre di Dovizioso svela : “un pilota ha colpito Mazzola al collo! Io? Non smetto” : Antonio Dovizioso, padre del pilota Ducati Andrea, ha raccontato l’Incidente mortale di Cavallara nel quale ha perso la vita Raffaele Mazzola, dal suo punto di vista: il 65enne ha descritto con lucidità quegli attimi Nei giorni scorsi a Cavallara, una gara di Senior Cross è stata annullata a causa di un’incredibile tragedia avvenuta in pista: Raffaele Mazzola, pilota di 59 anni, è morto in un Incidente che ha coinvolto anche Antonio ...

Grave Incidente a Cavallara : morto il pilota Raffaele Mazzola : Tragico incidente a Cavallara, impianto situato a Mondavio, in provincia di Pesaro-Urbino. C’è stato un incidente mortale durante la quarta

Incidente shock sulla pista di Cavallara : muore un pilota - ferito il padre di Andrea Dovizioso : Domenica tragica a Cavallara: muore un pilota durante una gara di motocross, ferito anche il padre di Andrea Dovizioso In molti ricorderanno il nome della pista di Cavallara per l’infortunio di due anni fa di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Misano. Oggi, il circuito di motocross torna ad essere protagonista per un tragico Incidente che è costato la vita a Raffaele Mazzola. Il pilota 59 enne è caduto in un salto, riportando un ...

Motocross - drammatico Incidente a Cavallara : Raffaele Mazzola è morto in corsa : Una brutta notizia giunge da Cavallara (in provincia di Cremona) dove oggi si corre la quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross: Raffaele Mazzola è purtroppo deceduto dopo essere caduto in occasione di un salto. Nel corso della prima manche, il centauro è incappato in questo incidente che purtroppo si è rivelato letale: l’immediato intervento del personale sanitario non è purtroppo servito a salvare la vita al centauro. Le ...

Campionato Italiano Senior Motocross – Tragico Incidente a Cavallara : perde la vita il pilota Raffaele Mazzola : Tragico incidente a Cavallara durante la quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross: perde la vita il pilota Raffaele Mazzola. Manifestazione annullata Grave incidente a Cavallara nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross. Nel corso del primo giro di una manche, il pilota Raffaele Mazzola è caduto in un salto. Immediato l’intervento del personale sanitario che ...