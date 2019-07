huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il Pd fatto così non è più utile, serve una. L’ha detto. Né più e né meno quello che hanno detto tutti i segretari dopo qualche mese dal loro arrivo. Lo disse Renzi, cambiare il partito, via le correnti, maggiore unità.Sicuri, quelli del Pd, che il tema interessi particolarmente gli italiani? Mentre c’è caos a Palazzo Chigi e dintorni, il maggior partito svia il problema. Si guarda l’ombelico e, volutamente, non detta l’agenda. Perché? Ci penserà la Costituente delle Idee di novembre.Possibile che un partito che ha governato, di suo, gli ultimi 5 anni debba ricominciare e rifare da capo ogni volta? Nel partito e nel Paese? Circoleranno nelle stanze del Nazareno quattro o cinque idee per una riforma fiscale e una economia green?Pare di no, occorre allargare, continuare ...

grazianotortell : @HuffPostItalia Caro Zingaretti mi sembra che la coesistenza tra l'area liberal democratica e chi guarda a Corbyn o… - pissi_marini : RT @HuffPostItalia: Caro Zingaretti, un'altra rivoluzione del Pd è inutile e ininfluente - HuffPostItalia : Caro Zingaretti, un'altra rivoluzione del Pd è inutile e ininfluente -