Carlton Myers | C' è il razzismo ma chi arriva deve sapersi integrare Dio è

(Di lunedì 15 luglio 2019) Fu il capitano della Fortitudo Bologna, che ha guidato fino al primo scudetto della sua storia, e l’alfiere italiano ai Giochi Olimpici del 2000.si concede ad un’intervista al Corriere della Sera dove parla die della sua conversione religiosa.Ha più volte detto che l’Italia è un paese razzista, e l’ex cestista non ha cambiato idea nel corso del tempo:“Già il fatto che si discuta se sia giusto nominare Balotelli capitano della Nazionale di calcio spiega che non è cambiato nulla: anche per un ragazzo di colore dovrebbe essere la normalità ambire a quel ruolo”Nato a Londra da padre caraibico e madre pesarese,crede che la multietnia è una qualità, ma...“Chi giunge da noi può portare una ricchezza che ignoriamo. Però d’altro canto sono rigido: ...

