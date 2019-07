Al via sgombero dentro ex scuola Cardinal Capranica a Primavalle

ilfogliettone

(Di lunedì 15 luglio 2019) A Roma continuano gli sgomberi dei palazzi occupati. Dopo lo stabile di via Carlo Felice, oggi e' stato il turno dell'exdi via, a, dove vivevano 340 persone, tra cui 80 minori. Lo stabile era occupato dal 2003 e lo scorso 28 febbraio era entrato nella lista degli immobili da liberare in via prioritaria stilata dal Viminale. L'edificio, infatti, sarebbe risultato "pericolante". L'operazione di, e' iniziata in nottata per anticipare la manifestazione dei movimenti per la casa in programma all'alba. Gli agenti del Reparto Mobile della Questura di Roma con i blindati hanno circondato la struttura, e gli occupanti per protesta hanno accatastato pneumatici e mobili per formare delle barricate.Altri, invece, sono saliti sul tetto. Intorno alle 10, poi, i gruppi organizzati dei movimenti per la casa hanno avviato una marcia di protesta, ...

