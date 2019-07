Lea Michele ricorda Cory Monteith a sei anni dalla sua morte

blogo

(Di domenica 14 luglio 2019) Il 13 luglio del 2013, diventato celebre grazie al ruolo di Finn Hudson nella serie televisiva Glee, veniva trovato senza vita in una stanza del Fairmont Pacific Rim di Vancouver, causa mix di eroina e alcol. Lea, che all'epoca era la sua compagna, ha volutorlo anche quest'anno, via social.La tua luce rimane per sempre.Leaa seisua14 luglio 2019 22:39.

