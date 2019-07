ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Pone l’accento sulle nuove difese delle big Christian, ex centravanti di Milan, Inter e Juventus, in un’intervistadello Sport. Tutte le squadre sono partite dal rafforzare il reparto difensivo e per la prossima stagione potranno contare su campioni pronti a impedire ogni tipo di attacco Inter e Godin «Preso a parametro zero oltretutto, gran colpo a prescindere dai 33 anni dell’uruguaiano. Difensore eccezionale, con esperienze di livello altissimo. Lui, Skriniar e De Vrij sono difensori vecchio stampo, giocatori che si esaltano nel corpo a corpo. Sì, l’Inter ha messo fondamenta d’ acciaio» Napoli e. Gioca da cinque anni in Italia, un altro di quelli che sa difendere eccome»«È. Secondo me parliamo del difensore più completo del mondo: piede morbido, veloce, potente, ...

napolista : #Vieri alla Gazzetta: #Manolas forte, esperto e affidabile, #Koulibaly devastante Il commento di Bobo sulle difese… - La_Bianconera : @ale5_maggio @leonardspartano @vieri_bobo Quasi tutti quelli citati o sono stati sostituiti alla grande o sono serv… - infoitsport : Vieri sicuro: “Scudetto alla Juventus, ma l’Inter lotterà fino alla fine” -