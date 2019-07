Plutone alla minima distanza dalla Terra | si potrà osservare per tutta la notte

meteoweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) I giganti gassosi Saturno e Giove sono stati di recente protagonisti del cielo notturno, ma ora tocca a: domani il pianeta nano si troverà, nelle condizioni ottimali per essere osservatola. Siscorgere tra le stelle del Sagittario, nella stessa regione di cielo dove brilla anche Saturno. “Nellatra sabato e domenicasi troverà in opposizione, cioè in quella condizione per cui visto d, si trova opposto al Sole. Ciò lo renderà visibilela“, spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. “Per osservarlo bisogna usare dei telescopi di medie dimensioni, di almeno 25 cm di diametro. All’opposizione si troverà a 4,9 miliardi di km di, cioè 33 volte lache c’è tra il nostro pianeta e il Sole. Quando non ...

