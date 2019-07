Perché da oggi molti biglietti Trenitalia costano due euro in più

Formula 1 – Leclerc non si nasconde a Silverstone : “oggi giornata difficile - ecco perchè” : Charles Leclerc infastidito dal problema alla gomme nella prima giornata di prove libere a Silverstone: le parole del monegasco della Ferrari dopo le Fp2 del Gp di Gran Bretagna Terzo tempo per Charles Leclerc, oggi a Silverstone al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Gran Bretagna. Il terzo tempo non soddisfa del tutto il monegasco della Ferrari, che ha così analizzato la sua giornata in pista: “non è stata una ...

Skype down oggi - perchè non funziona?/ Impossibile inviare e ricevere messaggi : Skype down, malfunzionamenti oggi in Italia e in gran parte d'Europa: problemi di connessione, Impossibile inviare messaggi e fare chiamate.

René Favaloro : chi era e Perché Google gli dedica oggi un Doodle : Google dedica un Doodle oggi, 12 Luglio 2019, a René Gerónimo Favaloro, un cardiochirurgo argentino dalle origini italiane, nel giorno dell’anniversario della sua nascita. Favaloro è considerato il padre del bypass aorto-coronarico, in quanto fu il primo a eseguire questo intervento chirurgico il 9 maggio 1967. L’insigne cardiochirurgo argentino di fama internazionale di origine eoliana (i nonni erano di Val di Chiesa), è ricordata a ...

Accadde oggi : il 4 luglio 1776 nascono gli Stati Uniti d’America - ecco Perché si festeggia nel giorno sbagliato : Con la sottoscrizione di tutti i rappresentanti del Congresso della Dichiarazione d’Indipendenza, il 4 luglio 1776 nascono ufficialmente gli Stati Uniti d’America. Negli Usa, si celebra dunque oggi la più importante e sentita festività nazionale. I 13 Stati dell’Unione riusciranno, in realtà, a liberarsi dell’egemonia della Gran Bretagna solo nel 1781 e ottennero il riconoscimento dei britannici in quanto paese autonomo, solo due anni ...

Madonna delle Grazie - oggi 2 luglio/ Video Supplica a Madre di Dio : Perché si celebra : Madonna delle Grazie, oggi 2 luglio la solennità dell'Avvocata Nostra: la Supplica a Dio e l'intercessione per l'uomo. Dove e perché si celebra

Morra : "Messina Denaro latitante Perché protetto dalla loggia massonica" : Francesca Bernasconi Il presidente della Commissione antimafia sfida il boss: "Stiamo lavorando perché venga consegnato allo Stato" Nicola Morra, senatore pentastellato e presidente della Commissione parlamentare antimafia, sfida il boss latitante Matteo Messina Denaro. E lo fa da Castelvetrano, in provincia di Trapani, casa natale del latitante. "Sono convinto- ha affermato Morra- che Matteo Messina Denaro sia latitante grazie ...

Danilo Dolci e la disobbedienza civile nonviolenta - dagli anni ’50 ad oggi : “Fare presto (e bene) Perché si muore” : Il 28 giugno Danilo Dolci – sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza italiana – avrebbe compiuto novantacinque anni. Nato a Trieste nel 1924, si era trasferito in Sicilia nei primi anni Cinquanta. Tra Trappeto e Partinico, in provincia di Palermo, portò avanti una battaglia sociale per i diritti dei più poveri, attraverso gli strumenti della disobbedienza civile e della lotta nonviolenta. Una storia che risulta ...

Sea Watch - la furia della leghista di Lampedusa : “Non fate scendere nessuno Perché oggi ci scappa il morto” : Nel momento dell’arrivo della nave Sea Watch alla banchina del porto di Lampedusa un gruppetto di contestatori, capeggiato dalla leader della Lega a Lampedusa Angela Maraventano, ha protestato contro l’equipaggio della nave. Sea Watch, Orfini: “Il governo ha scelto di far crescere la tensione”. Fratoianni: “Salvini esulta? Uno spettacolo indegno” ...

Depressione e genetica - gli studi pubblicati fino ad oggi sono ‘falsi positivi’ : ecco Perché : Un nuovo studio fa chiarezza sulle passate ricerche che hanno identificato un legame tra determinati geni e la Depressione e spiega che quanto scoperto in passato non è da considerarsi perfettamente aderente alla realtà, ma si tratta di 'falsi positivi': a quanto pare infatti non è possibile ricondurre ad un solo gene la causa della Depressione.Continua a leggere

Perché la stagione estiva inizia oggi? : Alle 17.54 ci sarà è il solstizio d’estate, e oggi è il giorno dell'anno con più ore di luce nell'emisfero boreale

Solstizio d’estate - Perché oggi inizia la stagione estiva : (foto: Getty Images) Pronti a godervi la giornata più lunga dell’anno? Il 21 giugno è il Solstizio d’estate, il giorno in cui il Sole raggiunge il punto più settentrionale (cioè più alto rispetto all’orizzonte) nella sua corsa annuale nei nostri cieli, regalandoci il massimo numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata. La data di oggi inoltre segna anche un altro appuntamento: l’inizio ufficiale ...

Formula 1 - ecco Perché il caso Vettel potrebbe chiudersi già oggi : I quattro commissari chiamati a giudicare sul ricorso della Ferrari ne stanno valutando in queste ore l’ammissibilità, tra oggi e domani la decisione La richiesta di revisione del caso Vettel presentata dalla Ferrari è già al vaglio dei commissari, che hanno ricevuto dalla FIA la documentazione presentata dal Cavallino. Photo4/LaPresse Ore di lavoro intenso per Emanuele Pirro, Gerd Ennser, Mathieu Remmerie e Mike Kaerne, chiamati a ...

Massimo Schina : "In Vivere ero Biagio - lasciai Perché ero stanco del mondo della tv. Oggi lavoro nella nautica" : Non era il protagonista assoluto, ma di sicuro il volto più popolare tra le cosiddette seconde linee. Se hai guardato Vivere non puoi non ricordarti di Biagio Ceracchi, amico del cuore di Luca Canale che lavorava come infermiere all’ospedale di Como.Due anni di ciak, per un totale di duecentoventi episodi che regalarono a Massimo Schina un’improvvisa e travolgente notorietà. “Venivo riconosciuto ovunque – racconta a Tv Blog – succede ancora ...

Il Perché dei problemi Vodafone del 13 giugno - regalo ai clienti oggi e come usufruirne : Nel pomeriggio di ieri 13 giugno, i problemi Vodafone hanno tenuto banco tra i clienti dell'operatore per circa due ore e mezza, più esattamente dalle 16:30 a circa le 19. Si è trattato di un down acclarato che in un primo momento ha riguardato solo i clienti di linea fissa e dunque i possessori di una Vodafone Station. In un secondo momento invece il disservizio ha coinvolto anche la rete mobile e dunque i proprietari di SIM ricaricabili o in ...