Bitter Sweet | spoiler 15 e 16 luglio | Demet va in clinica per abortire

Bitter Sweet : la 1^ stagione in Italia potrebbe andare avanti fino a metà settembre : Dal 10 giugno è in onda la prima stagione della fiction intitolata "Bitter sweet - ingredienti d'amore" che vede come protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman. I telespettatori Italiani stanno incominciando a porsi delle domande in merito al numero delle puntate di cui si compone la soap in quanto temono che manchi poco al termine dell'apprezzata serie. Un dato importante si ritrova nel fatto che si arriverà al 26^esimo episodio nella settimana dal ...

Bitter Sweet - trame : la moglie dell'Onder abortisce - l'Aslan stupito da Nazli : Le avventure di Ferit Aslan e Nazli Piran, protagonisti principali del nuovo sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, sono sempre più intriganti. Nelle puntate in onda in Italia la settimana prossima, Demet riuscirà ad abortire senza destare nessun sospetto al marito Hakan, visto che verrà smascherata soltanto dall'astuta Asuman. Nazli invece dopo aver smesso di lavorare per lo zio di Bulut, farà rimanere il ricco imprenditore senza ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di lunedì 15 luglio 2019 : anticipazioni ventiseiesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda lunedì 15 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Demet va in una clinica, al fine di effettuare un’interruzione di gravidanza. Eh sì, la donna intende abortire… Asuman minaccia Demet… Asuman dice a Demet che, se rivelerà la storia delle foto, lei si vendicherà spifferando a Hakan la storia dell’aborto… Potete leggere ...

Bitter Sweet - trame al 19 luglio : l'Aslan apprende che la Piran apre un ristorante : Le vicende della serie tv turca Bitter Sweet continuano ad appassionare sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, Demet e Asuman saranno protagoniste di un violento litigio mentre Nazli Piran avrà intenzione di aprire un ristorante con l'amica Manami all'oscuro di Ferit Aslan. Bitter Sweet: Demet decide di abortire Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte ...

Bitter Sweet - puntata del 12-07 : Alya svela all'ex che anche Ferit è innamorato di Nazli : Una nuova puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' attende i telespettatori nel pomeriggio del 12 luglio, dove vedremo come si evolveranno le vicende legate a Nazli e Ferit. La giovane cuoca, dopo il bacio scambiato con il ricco imprenditore, cerca in tutti i modi di evitarlo, passando del tempo con Deniz ed occupandosi del nuovo menù del locale. Il fratello di Demet, sempre più innamorato della giovane cuoca, ha chiuso i rapporti con l'ex ...

