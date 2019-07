Wimbledon – Serena Williams pensa alla finale | “il record non mi interessa | la mia è una

sportfair

(Di venerdì 12 luglio 2019)di: la tennista americana non si fa distrarre dal pensiero deldi Margaret Court e spiega di non sottovalutare Simona Halepha raggiunto per il secondo anno consecutivo lafemminile di. L’anno scorso una super Angelique Kerber le ha negato la vittoria e il raggiungimento deldi Slam di Margaret Court. Agli US Open fu Naomi Osaka a negarle nuovamente il 24° titolo. Questa volta ci proverà Simona Halep, nonostante in conferenza stampaspieghi di non sottovalutare minimamente l’avversaria e di nonre alSlam in ballo: “ildi Margaret Court non fa parte dei miei pensieri. Non si tratta di aver vinto 23, 24 o 25 tornei dello Slam, quello che conta è riuscire a scendere in campo e fare del proprio meglio, non importa cosa succede dopo. Non conta come ...

