Presidi | riparte il concorso per assumere 2050 dirigenti scolastici

(Di venerdì 12 luglio 2019)ilperAccolto il ricorso del Miur e disposto il proseguimento della selezione, arrivata già alla fase delle prove orali. Lo stop era stato disposto dal Tar a causa di “incompatibilità” di 3 membri della Commissione esaminatrice

