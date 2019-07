In campo a Dimaro gli azzurri arrivati oggi in ritiro per un allenamento extra

ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) Pomeriggio di riposo per il Napoli in vista dell’impegno di domani pomeriggio contro il Benevento. Ma ildi Carciato non è vuoto. Non tutti i calciatorisono a riposo, i nazionali rientratispuntati per una seduta speciale diguidata da Davide Ancelotti. Al lavoro per provare a mettersi al passo con i compagni ci sono Mertens, Hysaj, Mario Rui, Milik e Zielinski Si inizia il riscaldamento con skip bassi e alti. Anche Maksimovic inper recuperare dopo la botta subita questa mattina. L'articolo Ingliinper unilNapolista.

