De Ligt alla Juve | dall’Olanda | “Accordo raggiunto con l’Ajax | è fatta per 70 milioni”

lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 luglio 2019) Matthijs Deè ad un passo dntus. Secondo quanto riportato in Olanda la trattativa è conclusa sulla base di 70 milioni di euro.“powered by Goal”Potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta la trattativa che dovrebbe portare Matthijs Dentus.Dopo settimane nelle quali il club bianconero esi sono confrontati provando a ridurre la distanza tra domanda ed offerta, si è giunti al fatidico punto d’intesa.Come riportato in Olanda dai colleghi di De Telegraaf, le due società sono ora d’accordo sulla valutazione del cartellino del capitano dei Lancieri, che si aggira sui 70 milioni di euro, ovvero 5 in meno di quanto richiesto inizialmente dal club di Amsterdam e 3 in più dei 67 proposti dai campioni d’Italia con il loro precedente rilancio.L’accelerata decisiva sarebbe arrivata nelle ultime ore, al punto che non solo il giocatore non partirà per ...

forumJuventus : [De Telegraaf] In questi minuti si sta definendo il trasferimento di De Ligt alla Juve, chiusura vicina ??… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? De Ligt alla Juventus, accordo trovato: si preparano i contratti ? - forumJuventus : ?? De Ligt non partirà con l'Ajax per l'Austria, il difensore olandese è sempre più vicino alla Juventus ???? -