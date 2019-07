Chi era René Favaloro | biografia | morte e carriera del chirurgo argentino

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 sarà slegato dagli altri gioChi del franChise in arrivo : Vampire: The Masquerade - Bloodlines è considerato un gioco di culto e in molti hanno pensato che non avrebbe mai ottenuto un sequel. Ora, sappiamo che un seguito arriverà all'inizio del prossimo anno, e il franchise si sta estendendo ben oltre. Oltre a Bloodlines 2, infatti, sappiamo che altri due titoli del franchise sono in arrivo. Uno è un altro gioco di ruolo di Big Bad Wolf e poi Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, che è ...

Tanta confusione sul sistema operativo Huawei : dai vertici diChiarazioni discordanti : Fermi tutti perché sul sistema operativo Huawei si sta facendo un po' di confusione. Le ultime dichiarazioni discordanti sul prodotto software proprietario provengono proprio dalla società cinese e gettano in realtà un po' di ombre sullo specifico progetto. La notizia di oggi 12 luglio, riportata anche da Huawei Central, è che il presidente Huawei Liang Hua, ai margini della presentazione del Sustainability Report del 2018, ha dichiarato ...

Mercedesz Henger e Lucas PeracChi si sono lasciati (di nuovo!) : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono detti addio per la seconda volta. Da qualche giorno, l'ormai ex coppia non si segue più sui social (e non compaiono più assieme nelle foto e video di Instagram), un po', come accaduto, diversi mesi fa. I fan sono letteralmente in trepidazione. Sperano che si tratti di un'ennesima crisi passeggera. Mercedesz Henger: 'Io e Lucas Peracchi siamo tornati ...

Carola Rackete querelerà oggi Salvini - l'avvocato : "Temo per la sua incolumità - Chiedo il sequestro dei social del Ministro" : La querela di Carola Rackete contro Matteo Salvini sta per arrivare. La capitana della Sea Watch 3, salvo ritardi burocratici, dovrebbe presentarla già oggi alla procura di Roma cui chiede il sequestro preventivo degli account Facebook e Twitter del ministro dell’Interno, da dove sono partiti quelli che nella denuncia vengono definiti “messaggi d’odio”. “Temiamo per l’incolumità della capitana - ...

Messina : carabinieri recuperano 342 preziosi volumi antiChi del XV secolo (2) : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - E' stato una sistematica azione di monitoraggio dei siti e-commerce, utilizzati più volte per l’illecito commercio di beni d’antiquariato e archivistici, a portare i carabinieri del comando Tutela patrimonio culturale sulle tracce di 342 preziosi volumi antichi ricondu

Rivoluzione 5G al servizio della cardioChirurgia - Musumeci : "Anche in ospedali periferici si potranno effettuare operazioni complesse con professionisti connessi dall’altra parte del mondo" : Il direttore del centro di cardiochirurgia del San Camillo di Roma è stato chiamato da TIM per la sua esperienza nel campo della robotica applicata alla medicina

Chiesa Juventus - follia bianconera : contratto monstre - cifre e dettagli! : Chiesa Juventus- La Juventus spinge il piede sull’acceleratore per Federico Chiesa nonostante il muro della Fiorentina. Come evidenziato nelle ultime settimane, i bianconeri sarebbero pronti a presentare un’offerta cash da circa 60 milioni per convincere la viola a liberare il suo attaccante. Affare piuttosto complicato, ma il giocatore avrebbe espresso il suo desiderio di vestire […] More

René Favaloro - Chi era il chirurgo argentino del Doodle di Google ‘papà’ del bypass : Il Doogle di Google del 12 luglio 2019 è dedicato al cardiochirurgo René Gerónimo Favaloro nato 96 anni fa e morto suicida nel 2000. René Gerónimo Favaloro è celebre in tutto il mondo per essere il 'papà' di un importantissimo intervento chirurgico che fino ad oggi ha salvato moltissime vite: il bypass aorto-coronarico.Continua a leggere

Ascolti TV | Giovedì 11 luglio 2019. Don Matteo 13.6% - Riviera 9% - Fuori dal Coro 8.6%. Un’Estate Fa Chiude al 4.1% : Maria Chiara Giannetta Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato 2.231.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 Riviera ha raccolto davanti al video 1.287.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Un’Estate Fa ha interessato 690.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 1.021.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Moonlight ha raccolto davanti al video 1.044.000 spettatori pari ad ...

Esasperati da attacChi di orsi e lupi - gli agricoltori scendono in piazza : “Sono già oltre un migliaio gli agricoltori e gli allevatori scesi per la prima volta in città da malghe e pascoli di montagna per far conoscere le drammatiche storie di paura e danni provocati dall’orso M49 e dai lupi, spesso ibridi, che stringono d’assedio abitazioni, famiglie, campi e allevamenti facendo strage di pecore, capre, vitelli, asini, devastando stalle ed alveari e minacciando la sicurezza delle persone“: ...

L'Italia in crisi? Perché non sa Chi era Mr Giannini : Davide Giacalone Amedeo Peter Giannini come il padrino di Marlon Brando Adesso vi mostro due foto di due personaggi. Qualcuno riconosce questo signore? No? Non preoccupatevi, non lo conosce nessuno. Quello successivo lo riconoscete di certo, è il famoso don Vito Corleone, frutto della fantasia di Mario Puzo e poi naturalmente del film Il Padrino di Francis Ford Coppola. Lo conoscono in tutto il mondo, se dici mafia-Vito Corleone tutti ...

Milano - serata per i 30 anni di Blob. Ghezzi : “È tutto”. Chiambretti : “Nessuno ci vuole finire - ma tutti ci vogliono stare” : “Che cos’è Blob? Blob è tutto”. Enrico Ghezzi usa queste parole per descrivere uno dei programmi più longevi della tv italiana, da lui ideato insieme a Marco Giusti trent’anni fa. Ieri sera, la rassegna “La Milanesiana”, creata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ha scelto di omaggiarlo con una serata speciale a Milano. “Blob è la televisione per come non l’avevamo mai vista o forse per come non l’avevamo capita – racconta il conduttore della ...

Diffusa la nuova truffa Iliad : ocChio alle offerte tramite telefonate - operatore non responsabile : Pare essere abbastanza Diffusa una nuova truffa Iliad, anche se occorre precisare da subito che la compagnia telefonica non abbia responsabilità dirette sotto questo punto di vista. Si tratta a conti fatti di una situazione che in qualche modo richiama quanto avvenuto settimane fa con Vodafone, come avrete notato tramite il nostro articolo, e che, per forza di cose, va affrontata con grande attenzione oggi 12 luglio affinché si eviti di andare ...