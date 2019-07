VIDEO – Un tifoso fa infuriare Fedele | “Anche lui è un cammellone?”

VIDEO – Tweet della SSC Napoli : “Il sogno del tifoso Massimo - l’incontro con Ghoulam…” : L’incontro tra il tifoso Massimo e Ghoulam Questo il Tweet della SSC Napoli: “Il sogno di Massimo era farsi autografare la maglia da @GhoulamFaouzi. Faouzi non si è fatto attendere e, qualche “Tweet” dopo, il sogno si è avverato! Ecco il VIDEO dell’incontro tra i due!” Leggi anche Ghoulam: “È stato difficile rinunciare alla Coppa D’Africa. Koulibaly migliore in Europa, che coppia con Manolas! Su James e Sarr alla ...

Balotelli fa una scommessa con un tifoso : tuffo in mare con lo scooter [VIDEO] : Si tuffa in mare con lo scooter e vince una scommessa fatta in precedenza con Mario Balotelli. E’ quanto accaduto a Napoli, con l’ex attaccante di Inter e Milan che avrebbe fatto una scommessa particolare con un signore: sul piatto 2000 euro a condizione che si buttasse in acqua con uno scooter. Detto, fatto. In un video che gira in rete, il signore in questione è salito sul mezzo e si è”tuffato” in acqua. Sempre in ...

San Lorenzo - il Gasòmetro rinascerà sui terreni requisiti : sarà intitolato ad un tifoso “speciale” [VIDEO] : Una bella storia di calcio arriva dal Sudamerica. Il San Lorenzo de Almagro dopo 40 anni farà ritorno a Boedo e ricostruirà lo storico Gasòmetro. Venerdì, con la firma sul contratto di acquisto dei terreni di Avenida La Plata, sequestrati nel 1979 dalla dittatura militare che vigeva nel Paese e diventati teatro di un supermercato della catena Carrefour, il club argentino è tornato padrone del suo storico stadio: il Gasòmetro di Boedo, nato ...

Miguel Angel Lopez caduto per tifoso/ VIDEO - prima lo prende a schiaffi : poi le scuse : Caduta Miguel Angel Lopez: lo scalatore Astana atterrato da un tifoso che correva a bordo strada. Video: la reazione dopo la follia.

MotoGp – Valentino Rossi incontra un bizzarro tifoso al Mugello : il siparietto è… imperdibile [VIDEO] : Un tifoso bizzarro chiede un autografo sulla tromba a Valentino Rossi, il Dottore lancia la sfida: il siparietto è esilarante Sabato amaro in pista per Valentino Rossi: il Dottore dopo un errore nelle Fp3 che gli ha impedito di accedere direttamente alla Q2 del Gp d’Italia, non è riuscito a far bene nella Q1 al Mugello e domani sarà costretto a partire da lontanissimo, dalla 18ª posizione in griglia. Nonostante ciò però al Mugello è ...

Giro d'Italia - Miguel Angel Lopez prende a schiaffi tifoso che lo fa cadere. «Dispiaciuto - ero pieno di adrenalina» VIDEO : Un tifoso (tifoso?) entra nel Giro d'Italia e litiga con un protagonista. Cosa è accaduto? A bordostrada uno spettatore ha fatto cadere Miguel Angel Lopez, a pochi km dalla fine...

Giro d'Italia - Miguel Angel Lopez prende a schiaffi tifoso che lo fa cadere VIDEO : Un tifoso entra nel Giro e litiga con un protagonista. Cosa è accaduto? A bordostrada uno spettatore ha fatto cadere Miguel Angel Lopez, a pochi km dalla fine della 20/a tappa del Giro...

Giro d'Italia - Miguel Angel Lopez prende a schiaffi tifoso che lo fa cadere VIDEO : Un tifoso (tifoso?) entra nel Giro d'Italia e litiga con un protagonista. Cosa è accaduto? A bordostrada uno spettatore ha fatto cadere Miguel Angel Lopez, a pochi km dalla fine...

Incredibile al Giro d’Italia – Lopez buttato a terra da un tifoso : la rabbia del ciclista Astana - fan schiaffeggiato [VIDEO] : Miguel Angel Lopez atterrato da un tifoso durante l’ultima salita della penultima tappa del Giro d’Italia: la reazione del ciclista dell’Astana Spiacevolissimo episodio oggi al Giro d’Italia: nella penultima tappa della 102ª edizione della Corsa Rosa Miguel Angel Lopez ha dovuto fare i conti con l’idiozia di un tifoso. Sono sempre i fan a creare scompiglio per le strade, al passaggio dei ciclisti, dimostrando ...

VIDEO – Tifoso giapponese si esibisce in un “Forza Napoli Sempre” con Simone Verdi : L’attaccante del Napoli Simone Verdi è stato intercettato in hotel durante la sua vacanza in Giappone. Il Tifoso nipponico si è esibito in un “Forza Napoli Sempre” ed è stato definito “pazzo” da Verdi. Verdi in Giappone – L’evento testimonia quanto sia grande e passionale la comunità azzurra anche al di fuori del continente europeo. Leggi ancora su ForzAzzurri: ADL contro Ultras: ...

VIDEO tifoso impazzito : strappa la borraccia dalla bocca di Haller al Giro d’Italia! Ciclista infuriato - evitato l’incidente : Spesso gli spettatori non hanno rispetto dei ciclisti in gara, a volte sono invadenti e disturbano i corridori proprio nel momento di massimo sforzo. Ricordiamo ad esempio il Tifoso che fece cadere Vincenzo Nibali durante l’ultimo Tour de France e i fumogeni accesi durante la recente Milano-Sanremo che hanno portato anche a dei Daspo. Oggi un nuovo episodio è andato in scena in occasione della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019, ...