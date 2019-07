Primavalle | a fuoco cassonetto e 2 veicoli | non si registrano feriti

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma – In via Francesco Maria Torrigio, zona, poco prima dell’una di notte sono andati aune quattro. Nello specifico una Smart e uno scooter sono stati completamente distrutti, gli altri due hanno subito solo danni parziali. Annerita anche la tapparella di una abitazione limitrofa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montespaccato, che indagano sull’accaduto. Al momento le cause sono ancora da accertare. Non ci sono stati. L'articolo: ae 2, non siproviene da RomaDailyNews.

