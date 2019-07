Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati

blogo

(Di giovedì 11 luglio 2019) Un'estate da ex.Disidopo un anno d'amore, come segnalato dal settimanale Chi che riporta le dichiarazioni dell'ex Madre Natura di Ciao Darwin.La mia storia consi è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma quando vedo mancare di rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero, adesso, è curare la mia mente e il mio corpo, che come alcuni di voi hanno visto è mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere un momento delicato, almeno per me, e di rispettare questo periodo.Disi11 luglio 2019 09:29.

