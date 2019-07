Masucci | dialogo su Ama sta prendendo giusto corso

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma – “Ben venga che si parli di impiantistica e di infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti a Roma e nel Lazio: dopo l’istituzione della cabina di regia sulla gestione di Ama, il ‘Patto per il decoro’ della Capitale sta dando i suoi frutti e iltra le istituzioni stail”. E’ quanto dichiara il segretario generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Marino, commentando l’eventuale realizzazione di nuove infrastrutture per Ama, e aggiungendo che “la citta’ di Roma aveva un estremo bisogno di un’assunzione di responsabilita’ collettiva, pragmatica e non ideologica. Notiamo con soddisfazione che negli ultimi giorni e’ stato adottato questo tipo di approccio: siamo convinti che sia questo il metodo utile per risolvere le molte criticita’ che ancora si profilano sul ...

