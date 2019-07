Brindisi | maltempo devasta la costa nord | crolla il tetto di un supermercato

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) La violenta ondata diche ieri ha investito tutto il versante adriatico si è abbattuta anche nel tardo pomeriggio su. Qui ci sono state due "ondate" della perturbazione: la prima, intorno alle ore 16:00, che ha provocato pochi danni e disagi, e poi la è arrivata la "coda", che ha sprigionato una potenzante. Erano circa le ore 17:00 quando la gente ha visto il cielo farsi di un nero molto denso, tutto ad un tratto pioggia e chicchi di grandine abbastanza grossi sono cominciati a cadere sul territorio provinciale. La zona più colpita è ladel comune capoluogo, precisamente nei pressi di Carovigno e Torre Santa Sabina, non molto lontano dalla riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto. Qui purtroppo uno dei lidi più noti delno, il Guna Beach, è stato letteralmenteto dalle fortissime raffiche di vento. Il video che immortala lo ...

