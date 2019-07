Ancora una tv da rincorrere

Stefano Coletta - Direttore di Rai 3 - a Blogo : "Tornano Serena Dandini con Assemblea generale e Raffaella Carrà in una chiave di interazione Ancora più pop" : A margine della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, abbiamo incontrato Stefano Coletta, il Direttore di Rai 3, rete che, negli ultimi mesi, ha ottenuto sempre maggiore riscontro e affezione da parte del pubblico. Il Direttore conferma il ritorno di alcuni titoli che hanno esordito recentemente e qualche altra interessante novità in programma:prosegui la letturaStefano Coletta, Direttore di Rai 3, a ...

Tinny Andreatta a Blogo : "La fiction della Rai si rinnova sempre. Un medico in famiglia e Provaci Ancora prof? Serie che hanno una loro perfezione e hanno chiuso un ciclo" : Tinny Andreatta, la direttrice di Rai fiction, ha raccontato gli appuntamenti della prossima stagione a margine della conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti 2019. Un Rai che punta a novità e conferme:"La fiction della Rai si rinnova sempre. rinnova i titoli amati dal pubblico, i gioielli di famiglia, in modo che si presentino sempre nuovi per il nostro pubblico. Poi sono tante le novità, 15 serialità nuove per Rai 1 e Rai 2 tra ...

Sanremo 2020 : una sola serata per i giovani - conduzione Ancora non definita : Sanremo giovani 2018 Tutto è ancora da decidere per il Festival di Sanremo 2020. Nel corso della presentazione dei Palinsesti 2019/2020 dei canali Rai, l’amministratore delegato Fabrizio Salini ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sulla settantesima edizione della kermesse canora, annunciando di fatto che ogni decisione sulla stessa verrà presa a partire dalla prossima settimana. “Ci stiamo confrontando su diversi nomi, ...

Nel 2019 sui giornali italiani Ancora si nega che siamo arrivati sulla Luna : (foto: Kordite/Flickr) Quali grandi novità, frutto di approfondite inchieste giornalistiche e indagini scientifiche, sono emerse negli ultimi giorni per riaprire ancora una volta il dibattito se l’umanità abbia o meno messo piede sulla Luna? Ebbene – tenetevi forte – nessuna. Tuttavia, nella giornata dell’8 luglio sul sito de Il Fatto quotidiano è stato pubblicato un articolo (cliccare sul link non dà traffico al sito) dal titolo ...

Ancora una volta un Paese europeo va al voto e travolge le forze di governo : Ancora una volta un Paese europeo va al voto e travolge le forze di governo.Ancora una volta chi ha dovuto governare dentro la gabbia dorata (!) del rigore pensato a Berlino ed applicato a Bruxelles finisce punito dagli elettori, nonostante quel risanamento finanziario che comunque la Grecia sta lentamente attuando.Tramonta così la stella di Tsipras ed è un tramonto sacrosanto per una ragione essenziale: l’enfant prodige ...

Una Vita - anticipazioni : Ursula uccide Ancora : Ursula Dicenta - Una Vita Un altro omicidio, compiuto ovviamente da Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), darà uno scossone alle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni su Canale 5. Consapevole della confessione di Aurelia a Diego (Ruben De Eguia) sul fatto che qualcuno ha tagliato il cordone ombelicale di Blanca (Elena Gonzalez) subito dopo la nascita del piccolo Moises – prova che la ragazza non poteva essere da sola in quei ...

Tour de France 2019 - Mike Teunissen : “Non riesco Ancora a crederci - potevo soltanto sognare una vittoria di questo genere” : Difficile immaginare una sorpresa più grande per la prima tappa del Tour de France 2019. Tra le tante stelle attese sul traguardo di Bruxelles, in Belgio, ad avere la meglio e conquistare la maglia gialla è stato l’olandese Mike Teunissen (Jumbo-Visma), corridore che avrebbe dovuto aiutare il connazionale Dylan Groenewegen se una caduta nell’ultimo chilometro non avesse tagliato fuori dalla lotta per il successo il velocista di punta ...

Alex - Di Maio : “Incoscienti - vadano a Malta. Ancora una volta le ong hanno trovato un palcoscenico” : Il vicepremier Luigi Di Maio, sulla scia di quanto detto già dal vicepremier Matteo Salvini, ha detto che il veliero Alex dovrebbe pirtare a Malta i 54 migranti recuperati ieri: "Incoscienti questi delle ong utilizzano una barca a vela per andare in Libia, prendere queste persone e venire a sfidare l'Italia". Al momento la Alex si trova a 11 ore di navigazione da Malta.Continua a leggere

Sea Watch 3 - Carola Rackete non deve essere espulsa : i pm Ancora una volta contro Matteo Salvini : Tutto come - ampiamente - previsto. La Procura della Repubblica di Agrigento, con a capo il procuratore Luigi Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Vella, hanno negato il nulla osta all'allontanamento del comandante della Sea Watch3, Carola Rackete. Dopo la firma di ieri, martedì 2 luglio, del prefetto

Istat - popolazione Ancora in calo : meno 124mila in un anno | Dal 2015 "persa" una città come Bologna : Si tratta del quarto anno consecutivo di trend negativo: dal 2015 sono oltre 400mila i residenti "persi", un ammontare superiore agli abitanti di Bologna (il settimo Comune più popoloso d'Italia. In calo del 3,2% anche le iscrizioni in anagrafe di cittadini provenienti dall'estero

Microsoft Ancora al lavoro su una console dedicata a Project xCloud? : Stando alle ultime indiscrezioni, riporta lo YouTube Brad Sams, Microsoft continua a lavorare alla sua console dedicata al gioco in streaming, nonostante le voci che vorrebbero la cancellazione di Xbox Lockhart, versione di Xbox Scarlet meno potente.Nei mesi scorsi abbiamo spesso parlato di come Microsoft fosse al lavoro su due modelli diversi di Xbox, uno dedicato al gioco in streaming e uno più potente. Ebbene il progetto di una macchina ...

Una Vita - trame : Diego svela a Blanca che Moises è Ancora vivo : La scomparsa di Moises sarà al centro delle prossime puntate di Una Vita, in onda a breve su Canale 5. Se Blanca Dicenta verrà plagiata da Cristina con la complicità di sua madre (Ursula), Diego Alday inizierà a fare delle indagini fino a scoprire la verità su suo figlio grazie all'aiuto di Carmen. Una Vita: Blanca perde la ragione Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano ...

Renato Mannheimer - sondaggio sui migranti : il 40 per cento vuole una linea Ancora più dura di Matteo Salvini : Dopo il caso della Sea Watch la questione dei migranti è tornata centrale e gli italiani non solo condividono la linea dura di Matteo Salvini ma chiedono provvedimenti ancora più restrittivi. "I risultati dalle ricerche sono eloquenti: se diversi anni fa prevaleva l'atteggiamento di apertura e gross

ILVA/ Cronaca di una chiusura annunciata - ma Ancora evitabile - : L'ex ILVA di Taranto rischia di chiudere, verrebbero cancellati investimenti e posti di lavoro. Un triste copione già visto a Bagnoli