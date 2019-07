Wimbledon – Nishikori si inchina a Re Federer | lo svizzero si impone in quattro set e

Diretta Wimbledon 2019/ Federer Nishikori - 1-1 - streaming video : Bautista va avanti! : Diretta Wimbledon 2019: info streaming video e tv delle partite, valide per il tabellone dei quarti di finale maschili, oggi mercoledi 10 luglio 2019.

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Federer reagisce contro Nishikori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57: Nadal va subito avanti nello score contro Querrey: 2-1 per lo spagnolo nel 1° set e l’americano in affanno 17.54: Cominciato il match tra Nadal e Querrey: 1-1 il computo del primo set. 17.51: 6-1 per Federer in questo secondo set e Nishikori (con soli 3 punti in risposta) ha subito l’iniziativa dello svizzero. 26-8 il computo in favore dell’elvetico che nel secondo ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Nishikori vince il primo set con Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41: E con 12 punti consecutivi, Federer vola sul 3-0 nel secondo set contro Nishikori, dopo aver perso il primo parziale 17.40: 40-0 e undici punti di fila di Federer 17.39: 15-0 Spettacolo sul Centrale con due giocate di volo di Federer che ora scalda i motori! 17.38: Fantastico! Dritto lungolinea pazzesco del “Maestro” e 2-0 nel secondo set contro Nishikori. Federer al ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Djokovic in semifinale - Bautista Agut è avanti di due set a uno su Pella - in campo Nishikori e Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Nishikori 4-2 con Federer, il giapponese tiene ancora il servizio. 17.12 Pella tiene il servizio, 5-3, Bautista Agut va a servire per il match. 17.08 Bautista Agut tiene il servizio, 5-2! 17.07 Federer accorcia di nuovo le distanze da Nishikori, 3-2. 17.05 Pella tiene il servizio, 2-4. 17.04 Rovescio di Pella con la palla che rimbalza male ed è imprendibile per Bautista Agut, annullata ...

Federer-Nishikori - Wimbledon 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi alle ore 16.00 circa andrà in scena sul Centrale di Wimbledon il match valido per i quarti di finale dello Slam londinese tra lo svizzero Roger Federer e il giapponese Kei Nishikori. L’elvetico va a caccia della semifinale, avendo sempre bene in mente il suo obiettivo: la nona vittoria nei Championships. Dopo aver superato piuttosto nettamente il nostro Matteo Berrettini, il fuoriclasse rossocrociato incontra sulla sua strada il ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Federer vittorioso su Berrettini. Nadal - Djokovic - Nishikori e Halep ai quarti! Fuori Barty e Pliskova. Raonic al quinto set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

Wimbledon – Nishikori si regala Federer - il giapponese stende Kukushkin e stacca il pass per i quarti : Il tennista asiatico non lascia scampo al proprio avversario, superandolo con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 Kei Nishikori stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon, terzo slam della stagione in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. Il tennista giapponese fatica ma supera il kazako Kukushkin, battendolo in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 dopo due ore e quarantasei minuti di ...

Wimbledon – Nishikori asfalta Johnson in tre set - il giapponese vola agli ottavi di finale senza faticare : Il tennista giapponese supera agevolmente il proprio avversario americano, battendolo con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-2 Kei Nishikori stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, terzo slam della stagione in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. Il tennista giapponese asfalta l’americano Johnson, non lasciandogli scampo e stendendolo con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-2 dopo un’ora e ...

Wimbledon – Nishikori vola al terzo turno : Norrie ko in tre set : Nishikori in scioltezza a Wimbledon: staccato il pass per il terzo turno Kei Nishikori super al secondo turno di Wimbledon: il tennista giapponese ha trionfato oggi pomeriggio sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club, nella sfida contro Norrie, staccando il pass per i sedicesimi del terzo Slam stagionale. Il numero 7 del ranking ATP ha trionfato dopo un’ora e 49 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-4, 6-0 e ...