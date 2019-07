StarCraft Remastered | la revisione grafica StarCraft Cartooned è ora

StarCraft : Remastered sta per ricevere un nuovo pacchetto grafico che trasforma il gioco in un cartone animato : StarCraft: Remastered sta per ricevere un nuovo look. Carbot, il team che ha lavorato assieme a Blizzard su alcuni cartoni-parodia dedicati a World of Warcraft ed Overwatch, sta per portare il suo stile cartoonesco all'interno di StarCraft con un nuovo pacchetto grafico.Come riporta Polygon, StarCrafts, così il nome del pacchetto, sarà disponibile per il gioco a partire dal 10 luglio. Si tratta di un pacchetto grafico ufficiale che altererà la ...