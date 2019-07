Sicilia ancora in fiamme | incendi in diversi lidi del catanese | paura e gente in mare

Sicilia : Musumeci contro Toninelli - 'voglio capire se noi siamo ancora Italia' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Sul potenziamento ferroviario della Catania-Palermo sento dire da Rfi che si potrà fare nel 2025. Ma sono questi i tempi per rendere moderna e competitiva una regione così importante e strategica come la nostra Isola? Se non interviene il ministero su queste vicende c

Sicilia : Sicindustria - 'ancora in recessione - servono infrastrutture' : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Benché si possa mistificare la realtà siamo ancora in una sorta di recessione. 'Connext Sicilia' è però la testimonianza che l'impresa, malgrado tutto, ce la fa, resiste, si porta avanti, indipendentemente dalle politiche che si mettono a supporto o no. Certo vorremmo

Allerta Meteo Sicilia : ancora temporali e vento forte : ancora Allerta Meteo in Sicilia: la Protezione civile della Regione ha emesso un avviso di criticità gialla. Esteso per alcune zone anche il rischio idrico oltre che idrogeologico. Sono attese “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Si prevede il persistere di ...

Risultati elezioni Sicilia - Luigi Di Maio : “Ci davano per morti - ma abbiamo vinto ancora” : Luigi Di Maio esulta per la vittoria al ballottaggio in due comuni fondamentali della Sicilia. I Risultati delle elezioni premiano i pentastellati, con il leader del Movimento 5 Stelle che scrive su Facebook: "È sempre così. Ogni volta che ci danno per morti noi torniamo più forti di prima, abbiamo vinto un'altra volta".Continua a leggere