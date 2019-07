Rosa Calvi commenta l' arresto di Francesco Bellomo | Era un manipolatore | è stato un

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) È la prima studentessa a denunciare l’ex giudice barese. Orail suo. In un intervista a “la Stampa”, la 29enne ripercorre gli sviluppi della vicenda.“Ti faceva credere che fosse onnipotente, invece rubava sogni. Era un abile, non tutti purtroppo hanno la forza di resistere. Cercavo di dare una logica a quello che stavo leggendo. Dissi a me stessa: non può essere quello che penso. Avevo 27 anni e di fronte a me c’era un consigliere di”La giovane rivela i dettagli dei “contratti” che faceva firmare:“Si trattava di accettare alcuni obblighi pesanti, anche restrizioni della libertà personale: obbedienza, fedeltà, riservatezza, reperibilità, il dress code. Inizialmente pensai fosse una prova: vuole vedere se firmo e, in quel ...

