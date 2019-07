Regione | ok legge modificata ente diritto e soppressione Aremol

Economia : SiamoVeneto - da Regione ok legge su Venetex - moneta parallela regionale : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – ‘Oggi abbiamo reso un ottimo servizio ai Veneti, imprenditori e famiglie. Il Veneto con la legge Venetex moneta parallela regionale si pone all’avanguardia rispetto ad una tendenza che in tutta Europa vede progetti di affiancamento di una moneta locale alla moneta corrente, l’Euro. Esperienze si registrano a Parigi, Londra, Barcellona e in diverse altre città e territori”. Così ...

Regione Toscana - Commissione approva legge per tutela migranti : cure - dimora e cibo a irregolari in attesa di rimpatrio : È stata approvata oggi in Commissione sanità e politiche sociali dell’Assemblea Toscana la legge regionale per i “diritti fondamentali”. Il passaggio successivo sarà farla arrivare in aula nella prossima seduta del Consiglio regionale. La proposta ribattezzata “Disposizioni per tutela dei bisogni essenziali della persona umana” ha l’obiettivo di arginare il problema della gestione degli immigrati sul territorio attraverso ...

Venezia : Regione Veneto sblocca altri 28 mln della Legge speciale : Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - Su proposta dell’assessore allo sviluppo economico e Legge speciale per Venezia Roberto Marcato, in accordo con il Vicepresidente e assessore al bilancio Gianluca Forcolin, la giunta regionale ha stanziato 28 milioni di euro a valere sui fondi della Legge speciale per