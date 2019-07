Omeopatia non più rimborsabile | passo indietro perché non è scientificamente efficace

"L'Omeopatia è una medicina - non è stregoneria" : Patricia Tagliaferri Dopo il caso del bimbo morto per un'otite: «Un errore singolo non demonizzi la disciplina» Notizie come quella dei genitori di un bimbo morto di otite condannati per omicidio colposo dopo aver curato il figlio con l'omeopatia non vorrebbe mai leggerle. Perché, a suo dire, discreditano ingiustamente un'intera disciplina. Giovanni Gorga, presidente di Omeoimprese, l'associazione che riunisce i produttori italiani ...