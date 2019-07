Milan | Boban fa sognare i tifosi rossoneri | “cercheremo di piazzare un grande colpo

sportfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il dirigente rossonero ha parlato di quelli che sono gli obiettivi stagionali del club, soffermandosi anche sul mercato Ilnon ha smesso di essere ambizioso, sta solo attraversando un momento difficile da cui ne uscirà più forte di prima. Questo è il succo del pensiero di Zvonimir, tornato nel club rossonero da dirigente dopo aver lasciato il suo posto alla Fifa. Spada/LaPresse Il Cfo della società di via Aldo Rossi non vuole sentire parlare di dismissioni, anzi confermando la voglia di tenere i migliori: “Paolo ha detto che noi siamo felici di avere Donnarumma, uno tra i primi tre portieri al mondo, il miglior talento come portiere. Per il momento è così, per il momento significa che la situazione può cambiare, ma non è detto che cambierà. Così io tradurrei le parole di Paolo. Si parla tanto di una società non ambiziosa, ma non è vero. Ilnon può non ...

AntoVitiello : #Boban: 'Se Elliott non avesse un progetto ambizioso non sarei qui' #Maldini: 'Vogliamo tenere con noi Donnarumma… - AntoVitiello : #Boban: 'Gigio per ora resta. Grande colpo? Non posso dirlo, rovinerei il mercato, ma arriveranno giocatori funzion… - AntoVitiello : Giampaolo day - Presentazione del nuovo allenatore a Casa Milan con Boban, Maldini e Massara -