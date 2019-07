Combatterò per avere il salario minimo in ogni Paese Ue La promessa di Ursula

Torino - respinta la sorveglianza speciale per due giovani che combatterono l’Isis in Siria : nuovi accertamenti per altri tre : Non sono socialmente pericolosi. Per questo non ci sarà nessuna sorveglianza speciale a carico di due militanti italiani partiti per il Nord della Siria per combattere al fianco delle milizie curde contro l’Isis. Lo ha deciso il Tribunale di Torino nei confronti di Davide Grasso e Fabrizio Maniero. Stamattina i giudici della sezione Misure di prevenzione hanno depositato il decreto con cui viene respinta la richiesta formulata dalla Procura ...