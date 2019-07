APPELLO AI GIOVANI DI SANDRO PERTINI FA IMPAZZIRE IL WEB

Salute - l’APPELLO di Fiorello ai giovani : “Date retta a zio Fiore - controllatevi e fate prevenzione” : In occasione della manifestazione “Tennis and Friends“, che unisce sport, celebrità e controlli medici gratuiti, organizzata in occasione degli Internazionali di tennis in corso a Roma il mattatore siciliano lancia un appello. Rosario Fiorello, “ambassador” dell’iniziativa, richiestissimo da pubblico e telecamere, raccoglie l’appello per convincere tutti a sottoporsi a screening e check-up come quelli ...