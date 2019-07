Addio a Rip Torn | attore irruento e selvaggio del cinema di ieri e oggi

Addio a Rip Torn - è morto l’agente Z di Men in Black e allenatore O’Houlihan in Dodgeball : Rip Torn ci ha lasciati e se in molti si stanno chiedendo chi fosse costui, è meglio guardare con attenzione il suo volto per riconoscere uno dei più grandi caratteristi di Hollywood. L’attore celebre per il suo talento e per il suo bruttissimo carattere si è spento nella sua casa di Lakeville, nel Connecticut, con al capezzale la moglie Amy Wright e le figlie Katie Torn e Angelica Page il 9 luglio. Attore dai mille volti, la fama ...

Daniele Dal Moro riparte da sé : prima la famiglia - Addio a Martina? : Martina e Daniele, basta parlare di fidanzamento: lui ha altre persone alle quali dare attenzioni Pare proprio che Daniele Dal Moro e Martina Nasoni siano giunti a un punto di non ritorno. Non si definiscono fidanzati (e la ragazza lo ha ribadito con una Instagram story), ma adesso potrebbero aver deciso anche di non frequentarsi

Gossip U&D : Angela Nasti - dopo l'Addio ad Alessio - starebbe ripensando a Mattia Marciano : Per chi batte davvero il cuore di Angela Nasti? Da quando è stata ufficializzata la rottura con Alessio Campoli, in tanti si sono domandati se la ragazza avesse già un nuovo amore, soprattutto a fronte delle tante segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. La pagina Instagram della rivista Chi, a tal proposito, fa sapere che l'ex protagonista di Uomini e Donne starebbe ripensando ad una persona con la quale ha fatto coppia fissa fino a poco ...

Temptation : Nunzia sembra ripensarci - Jessica e Andrea vicini all'Addio : Ieri 1 luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island 2019 dove una delle coppie si è detta addio prima dello scadere dei ventuno giorni. Stiamo parlando di Nunzia e Arcangelo che, dopo un confronto di fronte al falò, hanno deciso di uscire separati dal villaggio sardo. Da quanto si apprende dagli spoiler inerenti il prossimo appuntamento però, Nunzia chiederà un nuovo incontro al fidanzato al termine del quale sembra che i due ...

Toti ci ripensa - niente Addio. Un ticket con Carfagna benedetto da Pier Silvio : Il colpo di scena si consuma a pranzo a Palazzo Grazioli, quando Silvio Berlusconi convince Giovanni Toti a rinunciare alla navigazione in solitaria verso Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e a tornare all’ovile. Ma con una bisaccia bella gonfia: stare a capo del partito insieme ad un’altra figura di primo piano come Mara Carfagna, in un ticket che ...

Le notizie del giorno – Caos iscrizioni e ripescaggi in Serie B e C - Addio in casa Juventus : Le notizie del giorno – Importanti novità in merito alla vicenda legata alla morte di Emiliano Sala, il calciatore 28enne morto in un incidente aereo mentre si stava recando da Nantes a Cardiff, la squadra con cui aveva appena firmato. Secondo quanto conferma la polizia britannica, infatti, un uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Come da lui stesso ammesso, le sue condizioni di salute ...

Addio a Franco Zeffirelli - riposerà nel cimitero dei “grandi fiorentini” : Franco Zeffirelli riposerà nel cimitero delle Porte Sante, nella tomba di famiglia, su una delle più belle colline di Firenze, dove si trova la Basilica di San Miniato al Monte, a pochi passi da piazzale Michelangelo. Dopo il funerale, che sarà celebrato domani nel Duomo di Firenze, il feretro partirà alla volta dello storico camposanto dove verrà tumulato. Nel cimitero delle Porte Sante si trovano le tombe di illustri personalità, come Carlo ...

Piemonte - l’Addio alla politica di Sergio Chiamparino dura 15 giorni : ci ripensa e si tiene il seggio in Consiglio regionale : “Non credo di avere più molto da dire”. Era stato chiarissimo dopo la sconfitta alle Regionali contro Alberto Cirio. Due settimane dopo, l’ex governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, ha cambiato idea: la politica fa ancora per lui e si tiene il seggio in Consiglio regionale. All’indomani del k.o. nelle urne, Chiamparino aveva dichiarato di voler dire addio “per consentire che una nuova base politica abbia ...

Inter - Icardi ripercorre la stagione su Instagram : aria di Addio? [VIDEO] : Mauro Icardi ripercorre su Instagram l’ultima stagione con la maglia dell’Inter: un video in bianco e nero per quello che potrebbe essere stato l’ultimo ricordo in nerazzurro. L’attaccante argentino richiama alla memoria i gol, le esultanze. Una stagione negativa sia dal punto di vista dei numeri che da quello extra-calcistico per Icardi che è sempre più fuori dai piani di Antonio Conte. L’intenzione di Icardi ...

Giulia Salemi dopo l'Addio a Francesco Monte : «Devo riprendere in mano la mia vita» : ?Vi ringrazio per tutto e vi prometto che tornerò la vostra Giulia Power, vi mano un bacione?, dopo l?addio al fidanzato Francesco Monte, conosciuto all'interno della...

Juventus - ritorna Buffon : tripla soluzione a sorpresa dopo l'Addio al PSG! : Futuro Buffon ancora tutto da valutare e decidere dopo l'addio ufficiale al PSG. L'ex portiere della Juventus potrebbe valutare tra tre-quattro ipotesi. La prima, quella più romantica, sarebbe un ritorno alle origini con nuova avventura a Parma, dove tutto ebbe inizio. La seconda, sempre legata ad un futuro italiano, potrebbe esser rappresentata dal Genoa, squadra

Terminate le riprese dell’ultima stagione di Criminal Minds - l’Addio del cast e la lettera commovente di Joe Mantegna : L'ultima stagione di Criminal Minds non ha ancora una data di debutto su CBS ma le riprese degli episodi finali sono Terminate: di fatto, il cast ha già detto addio al set della serie, che si congederà dal pubblico dopo 15 stagioni tra il 2019 e il 2020. CBS ha deciso di rinnovare la serie per un capitolo finale più breve, composto da soli 10 episodi, che rappresentasse però una conclusione degna per uno dei suoi titoli più popolari, con ...