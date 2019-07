Traffico Roma del 09-07-2019 ore 09 | 30

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AAEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE E SULLA TRIONFALE UN INCIDENTE RALLENTA ILINPROSSIMITA’ DI VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO PER UN VEICOLO IN FIAMME POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZA SANTA MARIA DEL SOCCORSO. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. E SULLA TANGENZIALE ILRALLENTA TRA BATTERIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO, RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE SUL RACCORDO ANULARE ...

