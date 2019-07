Stranger Things 3 batte tutti i record in soli quattro giorni tra visualizzazioni e

optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019)3 ha conquistato. Otto episodi sono andati via veloci tra citazioni, nostalgia, vecchi e nuove conoscenze che hanno messo insieme un equilibrio nuovo ma che ha saputo conquistare. Questa volta il villain di turno e Undici non sono stati centrali, non quanto i rapporti umani e i dettagli sempre più profondi dei personaggi ma questo non ha interrotto il successo della serie, anzi.Netflix ha annunciato via social che3 ha battutodiinper la piattaforma e questo significa che la strada verso la quarta stagione è sempre più in discesa. La serie ha infranto ildidello streamer nei primidella sua uscita e oltre 40 milioni di account hanno guardato la serie e quasi la metà ha già completato la maratona di otto episodi.A dare l'annuncio è Netflix che su ...

