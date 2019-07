Sono giovani | hanno ragione

vanityfair

(Di martedì 9 luglio 2019) «Quando se ne è andata ho capito che le cose importanti le fanno sempre i. Perchéforti,energia e coraggio. Quando noi adulti pensiamo cose spaventose loro fanno le rivoluzioni, quelle giuste… Ho capito che mi piacerebbe vivere in un Paese in cui una come Giorgia insegni all’università o faccia politica o magari sia capo del governo. Per prendersi cura di me», scrive Elena Stancanelli in Venne alla spiaggia un assassino (La nave di Teseo), dopo tre ore passate a parlare con una stanchissima Giorgia Linardi (nella foto), la giovane portavoce della Sea-Watch 3, accasciata sul suo divano mentre una tazza di tè le si raffredda tra le mani. Il racconto che fa Giorgia Linardi a Stancanelli è di quelli che fanno star male per la violenza delle cose che ha visto e sentito nei suoi quattro anni da volontaria – storie di stupri di bambine e torture a uomini e donne ...

