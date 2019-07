Sei anni all’uomo che rapì la 13enne Maria | a Licata li credevano padre e figlia

Brindisi - ricercato da Sei anni per truffa della sabbia nel Bahrain : arrestato in un hotel : Quella che arriva dalla provincia di Brindisi, precisamente da Ostuni, è una vicenda alquanto singolare. Infatti, nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 47 anni che era ricercato dal 2013. La truffa posta in essere dal soggetto sarebbe legata all'estrazione di grosse partite di sabbia estratte dal deserto arabico, precisamente dallo Stato del Bahrain, le quali poi venivano inviate a destinazione via mare. ...

"Sei una f*****a lesbica". Diciottenne britannica picchiata a sangue in strada : Il volto di un’adolescente tumefatto e coperto di sangue dopo un’aggressione omofoba. Sono queste le immagini che stanno rimbalzando sui media britannici e che ritraggono una ragazza vittima di una coppia di aggressori che, durante il pestaggio, l’avrebbero apostrofata con “f*****a lesbica”. Lo riporta il Daily Mail.Ellie-Mae Mulholland - 18enne originaria di Walsall Garth, Hull, Regno Unito – ha raccontato ...

Egitto - nei Sei anni di al-Sisi una repressione senza precedenti : Il 3 luglio, a sei anni esatti dalla deposizione dell’ex presidente Mohamed Morsi, recentemente deceduto, Amnesty International ha pubblicato un’analisi della situazione dei diritti umani dal 2013 a oggi, che verrà sottoposta al Consiglio Onu dei diritti umani in vista dell’Esame periodico universale cui l’Egitto sarà sottoposto a novembre. Da quando il presidente al-Sisi ha preso il potere, la situazione dei diritti ...

Amici - Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli : Sei anni d'amore e oggi una sorpresa : Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sono conosciuti durante Amici. Hanno vissuto il loro amore lontano dai riflettori, con discrezione e dignità. oggi Giulia ha voluto condividere un po' di più i suoi sentimenti con un post in cui ha fatto il punto sui sei anni d'amore. “In pochi sanno – queste

Per Sei anni assente dal lavoro per malattia! Dipendente comunale faceva vacanze a Sharm El Sheik : Per i suoi datori di lavoro era convalescente a causa di una malattia; in verità, però, non solo scoppiava di salute ma faceva vacanze all'estero e si godeva alla grande la vita. Un Dipendente "infedele" del Comune di Parma è finito però nel mirino della Guardia di Finanza perché nel corso di tre anni ha presentato in continuazione certificati medici, richieste di permessi retribuiti e persino finto infortuni sul lavoro, trascorrendo però ...

La base Pd contro la lettera di Renzi sull'immigrazione : "Sei stato premier un po' di anni - dove eri?" : “Ma tu dov’eri?”. È questa, in sintesi, la domanda che la base Pd pone sui social a Matteo Renzi, dopo la lettera a Repubblica in cui l’ex premier parla di immigrazione e sconfessa la linea avuta dai governi precedenti e, quindi, anche dal suo partito. “L’emergenza in questo Paese non è l’immigrazione, ma la mancanza di legalità. L’emergenza sono le culle vuote. ...

Farmacie Campania - il concorso lumaca per le nuove sedi. Sei anni di tira e molla - ma c’è solo una graduatoria provvisoria : Procedure lampo e concorsi lumaca. Mentre la selezione per titoli ed esami per la selezione dei 79mila Navigator chiamati a supportare i percettori del Reddito di Cittadinanza ha concluso il suo iter in meno di due mesi, con graduatoria pubblicata e posti assegnati, in Campania c’è chi si domanda come mai ci siano voluti finora sei anni (e chissà quanto tempo ci vorrà ancora) perché arrivi a conclusione il concorso straordinario per ...

Le più belle serie TV anni ’90 da guardare ancora oggi - da Seinfeld a Twin Peaks : Forse non saranno state ricche ed elaborate come le produzioni più recenti, ma le serie tv degli anni '90 sono comunque riuscite a incollarci agli schermi settimana dopo settimana, anno dopo anno. Persino replica dopo replica. Che raccontassero storie d'amore o di amicizia, vite di principesse o apparizioni aliene, infatti, la nostra fedeltà nei confronti delle serie tv americane anni '90 è stata incrollabile. E a quei tempi sì che fedeltà ...

Albiol saluta il Napoli : “Sono stati Sei anni incredibili” : Albiol saluta il Napoli: “Sono stati sei anni incredibili” La voglia di riavvicinarsi a casa era troppo grande e così Raul Albiol, dopo sei anni trascorsi al Napoli conditi da oltre 200 apparizioni con la casacca partenopea, ha deciso di lasciare l’Italia. L’esperto centrale difensivo spagnolo è stato ingaggiato dal Villarreal, che ha pagato la sua clausola rescissoria del valore di circa sei milioni di euro, facendogli firmare ...

Albiol saluta il Napoli : “Sei anni incredibili - è mancato solo lo scudetto” : “Sono stati sei anni incredibili, mi sono sentito come a casa. Voglio ringraziare la città, i tifosi e la società. Qui ho passato bei momenti della mia carriera, sono stato sempre felice. E’ mancato solo il sogno scudetto, ma mi aspetto che il Napoli possa realizzarlo nei prossimi anni”. Sono le dichiarazioni di Raul Albiol che da oggi è ufficialmente un calciatore del Villarreal. “E’ stata dura lasciare ...

Albiol saluta Napoli : “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa - porterò tutti nel cuore! Sei anni incredibili! Tornerò per festeggiare lo Scudetto!…” : Intervista di Raul Albiol a Radio Kiss Kiss Napoli. Lo spagnolo Raul Albiol saluta i tifosi azzurri e i suoi ex compagni. Il suo trasferimento al Villareal adesso è ufficiale Raul Albiol è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha detto: “Per me sono stati sei anni bellissimi ed incredibili a Napoli. Mi sono ...

Link's Awakening su Switch : un titolo per Game Boy può ancora resistere ventiSei anni dopo? - analisi tecnica : Un remake su Switch di un gioco per GameBoy del 1993 può effettivamente funzionare oggi? In base alla demo che abbiamo provato, la risposta è un grosso “sì” ed è in parte dovuto anche alla qualità del progetto originale. Una combinazione di un intelligente design dell'overworld e dungeon impegnativi che la grafica d'avanguardia del Game Boy ha fatto sì diventasse un vero classico. Sebbene fosse un'esperienza a 8-bit, questa versione portatile è ...

Sei un mongoloide! Maestra maltratta bimbo disabile di 8 anni... ma il caso viene archiviato : Spintonato, chiamato "mongoloide", trascinato per terra e spinto verso gli spigoli del banco. Arriva da Diamante, in Calabria, una storia di maltrattamenti denunciata a Fanpage.it da un papà deluso e amareggiato. "Mi assumo ogni responsabilità delle mie dichiarazioni, consapevole di ritrovarmi, come sempre, solo. Solo con il peso del mio dovere e il dovere della mia fede", è la frase che chiude il lungo appello dell'avvocato calabrese Francesco ...

L’ago ha trapassato le scarpe! Bimba di Sei anni si punge con una siringa sulla spiaggia : Avrebbe dovuto essere una piacevole giornata di vacanza al mare, ma per una bambina di appena sei anni si è trasformata in un incubo: la piccola stava camminando sulla spiaggia di Torre a Mare (Bari), nella zona di via Fontana Nuova, fra i locali Calamarè e Ske, quando è stata punta da una siringa nascosta sotto la sabbia. L'ago si è conficcato sotto l'infradito della Bimba ed ha raggiunto un dito, pungendola. A seguito dell'incidente la piccola ...