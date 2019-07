OneDrive per Windows 10 si aggiorna | nuova UI Insider

surface-phone

(Di martedì 9 luglio 2019) Durante la giornata di oggi, l’app diper10 si èta per glinel ramo Skip Ahead introducendo unaUI. ChangelogUI: l’interfaccia utente è identica alla versione web died è simile alle app per Android e iOS.icona: introdotta laicona appartenente al nuovo icon pack di Office. Screenshot Laversione diè numerata 19.21.82.0 ed è disponibile al download presso il Microsoft Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!(Gratis,Store) →

