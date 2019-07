Juventus | Kean all' Ajax per arrivare a De Ligt RUMORS

Calciomercato Juventus - per de Ligt sarebbe pronto il rilancio : più soldi e niente Kean : Continua la trattativa de Ligt per il Calciomercato della Juventus. L’olandese è l’uomo del momento, è il super colpo per la difesa che Sarri e i tifosi aspettano con ansia. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, Paratici sta lavorando, insieme a Mino Raiola, per convincere l’Ajax. La prima offerta è stata rifiutata, la seconda, che con ogni probabilità verrà presentata nei prossimi giorni, potrebbe essere quella giusta. Le voci su un ...

Calciomercato Juventus - destini incrociati Kean-Icardi? Per i bookies non c’è l’Inter nel loro futuro… : Calciomercato Juventus – destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a ...

Kean Juventus - clamorosa rivelazione : “Sogna di giocare nell’Inter” : Kean Juventus- Intervistato ai microfoni di “PassioneInter.com”, il padre di Moise Kean, ha colto l’occasione per sottolineare un retroscena a dir poco clamoroso. Di fatto, come si legge nell’intervista, Kean sognerebbe, fin da piccolo, un possibile trasferimento all’Inter. Il padre ha così rivelato: “A casa quasi tutti i suoi fratelli tifano Milan. Io ed uno […] More

De Ligt-Juventus - filtra ottimismo nell'ambiente : Kean potrebbe andare all'Ajax : Continua il tormentone attorno a Matthijs De Ligt, e in queste ultime ore le voci che lo vogliono vicino ai colori bianconeri a partire dalla prossima stagione si sono ulteriormente rafforzate. Infatti sembra che ormai il Paris Saint-Germain - che ai primi di giugno sembrava ad un passo dal chiudere l'affare con l'Ajax - sia stato sorpassato dalla Juventus che avrebbe offerto al giovane calciatore uno stipendio annuale che lo renderebbe uno dei ...

Moise Kean - dopo il flop con l'Under 21 l'addio alla Juventus? Un clamoroso intreccio di mercato : dopo il flop agli Europei con l'Under 21, Moise Kean sembra a un passo dall'addio alla Juventus. Pesano l'ambizione di giocare da titolare in una piazza importante e gli intrecci di mercato. I bianconeri puntano Matthijs De Ligt e così, anche per alleggerire l'esborso economico, Paratici e Nedved av

Cessioni Juventus : Kean verso la partenza. Due offerte sul piatto. : Cessioni Juventus: Kean sempre più verso la partenza. Ajax o Premier League ? Si fa sempre più complessa la situazione di mercato del giovanissimo Moise Kean. L’attaccante classe 2000, reduce da un deludente europeo con la maglia della nazionale under 21, viene accostato in queste ore a due possibili soluzioni di mercato: Sportmediaset riporta che […] More

Calciomercato Juventus - sempre più de Ligt : la chiave è Kean : Calciomercato Juventus – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte per tentare un nuovo assalto alla prossima Champions League. E’ ai dettagli l’arrivo a parametro zero di Rabiot, c’è l’accordo con il centrocampista del Psg mentre la decisione dei bianconeri è stata quella di effettuare ...

Calciomercato Juventus : De Ligt ad un passo - l'Ajax vorrebbe Kean in cambio : De Ligt è il grande colpo per il Calciomercato della Juventus. L’olandese ormai è ad un passo dai bianconeri come prossima destinazione per la sua carriera. Battuta la concorrenza del Psg, ci sarebbe ancora il Barcellona secondo il Mundo Deportivo, ma la trattativa con i blaugrana si è incagliata da tempo sull’ingaggio e così i bianconeri non hanno più rivali. La Gazzetta dello Sport di oggi annuncia in prima pagina che nella trattativa potrebbe ...

Juventus - Kean futuro in bilico : l’attaccante italiano può partire : Juventus – Moise Kean ha rappresentato la sorpresa più bella della stagione della Juventus che proprio nella seconda metà di annata ha trovato nel giovanissimo attaccante italiano un alleato prezioso. Una crescita fisica e tecnica impressionante per il centravanti dell’Under 21 che però ha manifestato problemi comportamentali proprio nella spedizione europea con gli azzurrini di Di Biagio. Leggi anche: Acquisti Juventus, […] ...

Icardi Juventus - novità nella trattativa : Kean e Higuain cambiano tutto : Icardi Juventus – Il club bianconero continua a lavorare per l’acquisto del centravanti argentino. Il numero 9 non rientra nei piani dell’Inter, Conte gli ha già dato il benservito e ora è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il centravanti vorrebbe giocare nella Juventus, Wanda Nara nei giorni scorso, prima della partenza per il Giappone, sarebbe ?stata avvistata a Torino (non […] More

Calciomercato Juventus : per Rugani - Kean e Bentancur è tempo di rinnovo (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si muove sul fronte rinnovi. La dirigenza bianconera negli ultimi giorni avrebbe trovato l’intesa con tre dei suoi giocatori più talentuosi. Il primo è Daniele Rugani, pupillo di Sarri, il secondo è Rodrigo Bentancur mentre il terzo è Moise Kean, il giovane attaccante che spera di poter giocare di più per far esplodere tutto il suo talento. Le trattative sono ormai quasi giunte in porto e curiosamente tutti stanno ...

Kean e la querelle sul rinnovo con la Juventus : possibile svolta in arrivo : Moise Kean ha chiesto un contratto che possa equipararlo ai compagni della Juventus, Paratici e Raiola a colloquio per accontentarlo Moise Kean e la Juventus sembrano aver trovato un accordo per il rinnovo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il calciatore si appresta a firmare il prolungamento con il club bianconero, a cifre decisamente importanti, “da grandi” per così dire. Un trattamento che Kean vorrebbe anche per quanto ...

Sampdoria-Juventus - le formazioni ufficiali : Quagliarella-Defrel sfidano Dybala-Kean : Sampdoria-Juventus, formazioni ufficiali – Si gioca Sampdoria-Juventus, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Match che ha poco significato in termini di classifica per entrambe le squadre. Ultima panchina bianconera per Massimiliano Allegri, potrebbe essere l’ultima anche per Giampaolo e Quagliarella sulla sponda blucerchiata. Le formazioni ufficiali delle due squadre. Sampdoria-Juventus, formazioni ...

Convocati Juventus - sorpresa Kean : tornano Dybala e Bentancur : Convocati Juventus – I bianconeri saranno di scena domani sera allo Stadio Olimpico per un match che ha importanza solo per i giallorossi, ancora in corsa per un posto in Champions. Buone notizie da Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, che come evidenzia il sito ufficiale Juventus.com “hanno lavorato parzialmente in gruppo”. In vista di Roma-Juve dovrebbero essere Convocati […] More