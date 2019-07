I ragazzini di Stranger Things 3 | «Com’era strano il mondo senza smartphone!»

vanityfair

(Di martedì 9 luglio 2019) Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) insono dei veri nerd, capaci di costruire i marchingegni più articolati per riuscire a comunicare a distanza, ma nella vita reale non saprebbero viveresmartphone, per questo per loro (classe 2002 e 2001 ) è stato difficile immaginare il«prima dei social network, quando ancora esistevano i Flip Phone» come hanno dovuto fare durante le riprese della serie Netflix ambientata negli anni ’80. Per noi che ildei Flip Phone lo abbiamo vissuto fasentir parlare di quindici anni fa come del Mesozoico, ma i tempi cambiano e anche velocemente, come sottolinea anche Gaten Matarazzo: «il cambiamento nella vita è inevitabile, la serie ci insegna anche questo» ha raccontato l’attore statunitense ai microfoni di Vanity Fair, sottolineando il passaggio all’età adulta che accompagna i protagonisti di...

