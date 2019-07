I conti fragili dell' azienda che dovrebbe risolvere il problema rifiuti a Roma

agi

(Di martedì 9 luglio 2019) L'ultimo bilancio di Ama approvato risale addirittura al 2016. Sul successivo è in corso una partita politico-giudiziaria che negli ultimi mesi ha portato prima alle dimissioni del vecchio Cdae poi all'apertura di un fascicolo di inchiesta da partea Procura di. Un contenzioso che al momento blocca il via libera anche del bilancio 2018. Nonostante ormai sia datato, l'ultimo documento contabile fotografa bene la strutturaa partecipata, di proprietà al 100% del Campidoglio, che si occupa deidi. Ovverochiamata a gestire in prima linea la crisi di raccolta e smaltimento che la città vive ormai da alcune settimane, a causaa minore possibilità di conferimento, circa 500 tonnellate in meno al giorno, in due dei 3 Tmb cittadini, quelli situati a Malagrotta. L'Ama ha circa 7.800 dipendenti, un debito stimato oltre 1 ...

