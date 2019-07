Borsa | Milano apre negativa | europee in rosso 2

Borsa europee in calo - Milano a -0 - 49% : 9.27 Apertura negativa per le borse europee, penalizzate dai timori per le tensioni sul commercio e per il rallentamento dell'economia globale. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,49% a 19.777 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 279 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,59%. Londra -0,62%, Parigi -0,71% e Francoforte -0,65%. Euro a 1,1256 dollari e 121,451 in apertura dei mercati valutari europei.

Borsa Milano apre a -1 - 09%.Spread a 292 : 9.43 Borsa Milano apre a -1,09%.Spread a 292 Come previdibile i mercati hanno accolto male l'annuncio di dazi di Trump al Messico e le Borse europee hanno aperto in netto calo. A Piazza Affari, l'indice Ftse Mib cede l'1,09% sotto i 20 mila punti a 19.729. Fca cede il 4,4%. Parigi cede 0,95%, Londra lo 0,71% e Francoforte 1,34%. Lo spread tra btp e bund tedesco apre in rialzo, oltre la soglia di 290 punti e al momento si attesta a 292 ...

Futuro nero per Abercrombie Tonfo in Borsa e addio a Milano : Finisce un'era per la Milano fashionista: il negozio simbolo dei millennials sta per chiudere i battenti. Abercrombie & Fitch dirà addio al capoluogo lombardo nel secondo semestre del 2020. Le lunghe file per farsi i selfie con i commessi-modelli sono ormai solo un ricordo. Segui su affaritaliani.it

Borsa di Milano - lo spread sale e sfiora i 290 punti base. Alan Friedman attacca Matteo Salvini : Apre in rialzo a 283 punti base lo spread tra Bund e Btp, con un rendimento del decennale del 2,76 per cento. Ieri 14 maggio aveva chiuso a 281 punti con un rendimento del 2,74%. Al momento sfiora addirittura i 290 punti base. Piazza Affari è l'unica tra le principali piazze europee ad aprire in ria

Borsa : Milano chiude positiva con Unipol : ANSA, - Milano, 10 MAG - Piazza Affari ha chiuso i rialzo l'ultima seduta della settimana, Ftse Mib +0,28% a 20.874 punti,, tra scambi in calo per 2 miliardi di euro di controvalore, inferiori a ...

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in lieve rialzo. Spread stabile : Seduta positiva per Borsa Italiana . Milano , apertura a +0,91% a 21.005 punti, chiude in lieve rialzo, con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a +0,28% a 20.874 punti . L'aumento dei dazi americani ...

Borsa : Milano dimezza rialzo - giù Fca : ANSA, - Milano, 10 MAG - dimezza il rialzo Piazza Affari, Ftse Mib +0,5%, rallentata dal passo indietro di Fca, -1,5%,, che insieme agli altri titoli del settore in Europa, sconta i timori per il ...

Borsa : Europa sale - Milano +0 - 8% : Milano, 10 MAG - Si confermano positive le principali borse europee nonostante i segnali contrastanti sulla guerra dei dazi tra Usa e Cina, con il presidente Donald Trump che parla di "colloqui ...

Borsa : Europa sale - Milano +0 - 8% : ANSA, - Milano, 10 MAG - Si confermano positive le principali borse europee nonostante i segnali contrastanti sulla guerra dei dazi tra Usa e Cina, con il presidente Donald Trump che parla di "...