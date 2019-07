Angeli e demoni | l’incubo di un padre | “Mi hanno strappato mia figlia a quatto anni”

Angeli e Demoni Reggio Emilia : il volume d'affari degli affidi in Italia vale 1 - 5 miliardi : Con il procedere dell'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli affidi a Reggio Emilia, si sta delineando un profilo sempre più articolato della vicenda. Tutto ciò ha spinto alcuni esponenti politici, tra cui Giorgia Meloni (e prossimamente Matteo Salvini) a recarsi direttamente a Bibbiano (in provincia di Reggio Emilia) terra dello scandalo, per chiedere che sia fatta giustizia per tutti i minori coinvolti, vittime innocenti di un losco giro di ...

Affidi illeciti dell'inchiesta "Angeli e demoni" - Meloni : "Condanne esemplari per gli orchi che lucrano sui bimbi" : Pina Francone Il leader di Fratelli d’Italia partecipa all’evento "I bambini non si toccano" e chiede condanne esemplari per gli indagati dell’inchiesta "Angeli e Demoni" "I bambini non si toccano", è stato il titolo del presidio organizzato venerdì da Fratelli d'Italia davanti al Comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, per tenere alta l'attenzione sullo scandalo emerso con l'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli Affidi ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera l'inchiesta Angeli e Demoni e le Truffe Romantiche : Nella puntata di stasera, Federica Sciarelli approfondisce il caso degli affidi illeciti di minori nella provincia di Reggio Emilia. Prosegue l'inchiesta sulle Truffe Romantiche.

"Angeli e Demoni" - si allarga l'inchiesta : indagati altri due sindaci dem : Costanza Tosi Giuseppe De Lorenzo Il Pd emiliano elogiava l'esperienza della Val d'Enza tanto da promuovere in quei luoghi "un incontro pubblico della commissione, per ascoltare il territorio e condividere azioni di sistema". Bignami: "Il Pd c'è dentro fino al collo" Il Partito democratico finisce nell'occhio del ciclone nell’inchiesta sul business degli affidamenti dei minori. Non solo Andrea Carletti nel registro ...

Cos'è l'inchiesta "Angeli e Demoni" : Costanza Tosi I servizi sociali falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti l'inchiesta coordinata dalla procura di Reggio Emilia che prende il nome di "Angeli e Demoni" vede al centro della indagini la rete di servizi sociali della Val D'Enza. Secondo quanto scritto nell'ordinanza del tribunale, i responsabili dei servizi avrebbero falsificato le ...

Cos'è l'inchiesta "Angeli e Demoni" : Costanza Tosi I servizi sociali falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti Falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti. Tutto dietro un lauto compenso, e non solo. Anche per “fattore ideologico”. I soldi contavano poco per alcuni, mentre, per altri, tanto. Era questo il ...

Reggio Emilia - operazione “Angeli e demoni” - ai disegni dei bimbi aggiunti dettagli sessuali : I disegni dei piccoli venivano corretti da educatori e assistenti sociali con aggiunti di dettagli sessuali mentre la figura dei genitori veniva continuamente denigrata. Sono questi, secondo gli inquirenti della Procura di Reggio Emilia, alcuni elementi con i quali nel Reggiano veniva portato avanti un illecito sistema di gestione dei minori in affido.Continua a leggere