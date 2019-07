Allerta Meteo | imminente shock di maltempo sull’Italia | temperature in picchiata fino a

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) E’ alta l’per le prossime ore sull’Italia: ilsta colpendo gran parte del Paese in modo particolarmente intenso già oggi, con fenomeni estremi al Nord dove si sono verificati due tornado (uno in Emilia Romagna, l’altro in Liguria) e intensi temporali grandigeni, ma anche al Centro/Sud con nubifragi e grandinate nelle Marche, in Molise e in Puglia. Un piccolo antipasto dellotermico e perturbato atteso per domani, Mercoledì 10 Luglio, quando lecrolleranno con scartia -10°C rispetto ai valori ancora elevati di oggi in molte località dell’Italia centro/meridionale. Soltanto all’estremo Sud (Sicilia e aree joniche) continuerà a fare caldoal primo pomeriggio, poi la perturbazione atlantica accompagnata da forti e freschi venti di maestrale irromperà anche nelle estremità più meridionali del nostro ...

