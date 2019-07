Tutti i numeri delle Universiadi a Napoli

Tutti i numeri della Guardia di Finanza in provincia di Ragusa : In occasione del 245° anniversario della fondazione del Corpo, la Guardia di Finanza di Ragusa ha tracciato un bilancio del lavoro svolto

Lunedì - per alcune ore - Tutti i numeri di emergenza nei Paesi Bassi sono stati irraggiungibili : Lunedì, per alcune ore, tutti i numeri telefonici di emergenza nei Paesi Bassi sono stati irraggiungibili, da quelli per la polizia a quelli di Vigili del fuoco e ospedali. Il problema è stato causato da un guasto nei sistemi della società

OLIMPIADI 2026 - MILANO-CORTINA O STOCCOLMA-ARE?/ Tutti i numeri della votazione Cio : OLIMPIADI 2026, MILANO-CORTINA o Stoccolma-Are per Giochi Invernali? Oggi verdetto: attesa decisione del Cio a Losanna. La candidatura italiana è favorita.

Firenze. Controlli sulle assicurazioni dei veicoli : Tutti i numeri della Polizia Municipale : La sicurezza stradale è da sempre un impegno prioritario per la Polizia Municipale di Firenze. In particolare, la copertura assicurativa

Il D-Day - il 5 giugno 1944 avveniva lo storico sbarco in Normandia : Tutti i numeri - le curiosità e la storia [GALLERY] : Quello che è passato alla storia come lo sbarco in Normandia, il cui nome in codice era operazione Neptune e rientrava nel contesto della più ampia operazione Overlord, fu una delle più grandi invasioni anfibie della storia. Ad attuarla furono le forze alleate durante la seconda guerra mondiale per aprire un secondo fronte in Europa e potersi così dirigere verso la Germania nazista e contemporaneamente alleggerire il fronte orientale, sul quale ...

Napoli su Rodrigo – Tutti i numeri dell’attaccante del Valencia : I rumors di mercato sull’interesse del Napoli su Rodrigo del Valencia si fanno sempre più insistenti. Il Corriere dello Sport ha snocciolato qualche numero sul calciatore classe ’91. Napoli su Rodrigo – L’attaccante brasiliano milita nel club spagnolo dal 2014, con la maglia del Valencia ha segnato 52 gol sui 105 della sua carriera. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria di 120 milioni, maggiore ...

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto oggi martedì 21 maggio 2019 : Tutti i numeri vincenti : Su Today.it la diretta delle Estrazioni di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto di oggi martedì 21 maggio. Il "6" non esce dallo...

Game of Thrones è finita - Tutti i numeri della serie culto : Dopo 8 stagioni e altrettanti anni di attesa, è andata in onda l'ultima puntata della serie Hbo Game of Thrones, tratta dai libri fantasy di R.R. Martin. Uno dei finali di serie più atteso degli ultimi anni, che infatti è stato visto da milioni di persone nel mondo: più di 19 milioni nei soli Stati Uniti. Un record, come da record sono i numeri che hanno accompagnato in questi anni il racconto delle vicende dei Sette Regni di Westeros, fra la ...

Giro d’Italia – Il bilancio della Nippo Vini Fantini Faizanè dopo nove tappe : Tutti i numeri del team italiano : Damiano Cima il “re” dei traguardi volanti, Sho Hatsuyama il corridore con più km in solitaria davanti al gruppo: i numeri di un avvio di Giro d’Italia corso all’attacco Sono circa 1.000 i km di fuga corsi dal team all’attacco, in fuga davanti al gruppo, collezionati da 4 corridori #OrangeBlue in 6 delle 7 tappe in linea corse sino ad oggi al Giro d’Italia. Azioni che hanno permesso al team una grande visibilità mediatica e numerose ...

Raccolta e riciclo - Tutti i numeri della plastica : La Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica continua a crescere. Nel 2018 sono oltre 1.200.000 le tonnellate (+13,6% rispetto al 2017) raccolte in modo differenziato. Il dato medio nazionale di Raccolta pro capite 2018 è di 20 kg ad abitante contro i 18 del 2017. Le Regioni più virtuose d’Italia si confermano Veneto e Sardegna con poco più di 28 kg/ab/anno. Sono questi numeri che sintetizzano il 2018 di Corepla, il Consorzio nazionale ...

Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2018 : Tutti i numeri di Palazzo Pubblico : Il consiglio comunale di Siena ha approvato questa mattina, durante la seduta 'monografica' dedicata solo ai conti di Palazzo Pubblico, ha approvato il rendiconto della gestione 2018. L'atto ...

22 squadre e 13 Regioni - Tutti i numeri del Giro : I numeri della 102/a edizione del Giro d'Italia di ciclismo, 11 maggio-2 giugno,. 3 - Come i vincitori italiani che hanno trionfato a Verona 5 - Come i podi conquistati da Vincenzo Nibali finora: sono ...

Fabbricini e Miglietta ai saluti. L'ex Ad : 'Orgogliosi del lavoro di Tutti - numeri da record' : ... dall'alto di una carriera da sempre legata a doppio filo al CONI, riconoscendo nell'acrononimo dell'Ente "un orgoglioso simbolo di vanto nel mondo". "Penso di conoscervi tutti e vi ho sempre sentito ...