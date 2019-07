Più di mille app Android raccolgono dati a nostra insaputa

#aromavatuttobene - Rifiuti - la crisi Più lunga : mille tonnellate in strada : La crisi più lunga mostra montagne di Rifiuti sui marciapiedi di Roma da tre settimane. Sono gli stessi sacchetti, fermi sotto il sole, a quaranta gradi, la spazzatura va in putrefazione...

Vittorio Feltri shock su Camilleri : “Almeno Montalbano non mi romperà Più i coglioni” : Vittorio Feltri è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il direttore di Libero ha parlato dei dati sulla povertà fotografati dall’Istat: “Il mio quotidiano oggi pubblica questa notizia e cioè che trenta milioni di italiani su sessanta milioni non pagano un euro di tasse. ...

Vittorio Feltri : “Andrea Camilleri? Mi dispiace se muore ma mi consolerò pensando che Montalbano non romperà Più i co****i” : “Andrea Camilleri? Non l’ho mai conosciuto, però è chiaro che la sua capacità di applicare criteri matematici ai suoi racconti mi ha sempre sorpreso e ne sono ammirato. Mi dispiace, quando un uomo vecchio muore c’è sempre un certo dolore. Però mi consolerò pensando che Montalbano non mi romperà più i coglioni. Basta, mi ha stancato”. A dirlo senza troppi peli sulla lingua è Vittorio Feltri ai microfoni de I Lunatici su ...

Vedere Ariana Grande piangere Più volte durante il concerto nella città natale di Mac Miller ti spezzerà il cuore : Un'emozione troppo forte da gestire The post Vedere Ariana Grande piangere più volte durante il concerto nella città natale di Mac Miller ti spezzerà il cuore appeared first on News Mtv Italia.

L'Inps assume : mille posti in Più per il reddito di cittadinanza (e "slittano" i navigator) : Con un emendamento al decreto crescita salta il tetto della dotazione organica delL'Inps. All'istituto nazionale di...

Mille Miglia - la corsa Più bella del mondo : Quando siamo arrivati in Piazza della Vittoria a Brescia ci sembrava di aver realizzato non solo un viaggio nello spazio, ma anche nel tempo; ci guardavamo attorno e non c’era traccia di alcuna tecnologia super hi-tech, ma una dopo l’altra sfilavano autovetture un po’ datate che mettevano in mostra tutta la loro bellezza over-sessanta. È un evento che si svolge ogni anno a Brescia e richiama nella piccola cittadina lombarda Migliaia di ...

Bode Miller e la moglie Più forti del dolore : hanno insegnato al figlio di 8 mesi a galleggiare : Bode Miller, il dolore più grandeBode Miller, il dolore più grandeBode Miller, il dolore più grandeBode Miller, il dolore più grandeUn anno fa l’ex campione di sci Bode Miller e la moglie Morgan Beck hanno conosciuto il dolore più grande: la loro figlia più piccola, Emeline Grier, di appena 19 mesi, è tragicamente annegata dopo essere scivolata nella piscina dei vicini a Coto de Caza, a sud di Los Angeles. Quando i genitori l’hanno ...

Tumori : oltre mille casi in Più tra i bimbi in siti contaminati : In 28 siti contaminati, coperti da 22 Registri Tumori e 8 Registri Tumori infantili, sono stati osservati (in periodi diversi a seconda dei registri nell’arco temporale 2006-2013) 1.050 casi in eccesso di Tumori maligni in bambini, adolescenti e giovani adulti. E’ quanto emerge dal quinto Rapporto Sentieri, pubblicato online da ‘Epidemiologia e prevenzione’, rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia. In 45 ...

SPILLO/ Quei - quasi - mille miliardi di debito in Più fatti con l'euro : I burocrati Ue insistono nel chiedere l'impossibile: assoggettano l'Italia allo spread e poi pretendono che venga aumentata la pressione fiscale

Genoa - è febbre salvezza : Più di mille biglietti staccati per Firenze : Nonostante le contestazioni nei confronti della società, i tifosi del Genoa non faranno mancare il proprio apporto e saranno vicini alla squadra. Sanno che domenica la situazione è delicata, una sconfitta a Firenze vorrebbe dire Serie B, dopo più di dieci anni. Proprio per questo, i biglietti staccati per il settore ospiti del Franchi sono già 1200. Ed è solo il primo giorno di prevendita. Previsto quindi esodo dei tifosi Genoani. Nel ...

La Mille Miglia è Più forte di ogni intemperia : Nomi come Giovanni Moceri, Andrea Vesco o Juan Tonconogy potrebbero dirvi poco. Sono invece grandi piloti. A differenza di Hamilton e Vettel non battagliano sulla velocità. Il loro obiettivo è essere regolari. Non devono essere troppo bruschi o eccessivamente prudenti. Sanno che un certo numero di k

MotoGp – Miller soddisfatto a Le Mans : “ieri abbiamo raccolto Più ghiaia di un acquario” : Le sensazioni di Jack Miller al termine delle qualifiche del Gp di Francia: le parole dell’australiano del Team Pramaco dopo il terzo posto di Le Mans Sono andate in scena oggi pomeriggio le qualifiche del Gp di Francia: Marc Marquez ha conquistato la sua 55ª pole position, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Una seconda fila tutta italiana a Le Mans, con Dovizioso quarto, seguito da Valentino Rossi e ...

Il tram di Opicina è fermo da Più di mille giorni : È un simbolo della Trieste asburgica, ma dopo un incidente del 2016 non circola più: i lavori vanno per le lunghe

Motori – Mille Miglia : le Alfa Romeo Più belle di tutti i tempi fanno tappa a Roma [FOTO] : Ieri la carovana della Mille Miglia ha disceso lo Stivale, da Milano Marittima a Roma, per il giro di boa della 37° rievocazione Prima ancora che un sole velato possa sorgere sull’Adriatico, la carovana si rimette in marcia. Il clima è mite e la stanchezza ancora non ha preso posto in auto: le condizioni ideali per raggiungere Roma, il giro di boa della Mille Miglia. Uno sguardo al road book ricorda che i chilometri non sono troppi, ...