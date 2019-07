Per l’apertura del Mi Store di Genova Xiaomi sconta Mi 9 | Mi Band 3 | Redmi 7 e altri

Gardaland annuncia l’aPertura del primo LEGOLAND® Water Park d’Europa : un parco acquatico interamente a tema : “Il primo LEGOLAND® Water Park in Europa sorgerà all’interno di Gardaland e sarà anche il primo al mondo costruito all’interno di un parco Divertimenti non a marchio LEGOLAND”, lo ha reso noto oggi Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland. Fondata nel 1932 in Danimarca, la parola LEGO prende il nome da una combinazione delle prime due lettere delle parole Danesi “LEg GOdt”, che significano “Gioca bene”. A distanza di quasi 90 anni dalla sua nascita, ...

Migranti - le navi Alex e Alan Kurdi ancora ferme. L’aPertura della Germania : “Pronti ad accogliere se c’è soluzione europea” : Una situazione “molto difficile” a bordo della barca a vela Alex, ferma al largo di Lampedusa con 41 Migranti a bordo. E l’attesa della Alan Kurdi in acque internazionali, rispettando il divieto di accesso in Italia notificato dalla Guardia di finanza, nell’attesa di un porto sicuro che l’equipaggio definisce “urgente”. Lo stallo nel Mediterraneo delle due imbarcazioni continua da oltre 24 ore, mentre ...

Il giallo di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori e l’aPertura di due tombe al cimitero Teutonico : A 36 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, nuovo capitolo del giallo. Il Tribunale del Vaticano ha disposto l’apertura di due tombe presenti nel cimitero Teutonico che si trova all’interno della Santa Sede. Alle 8 del mattino di giovedi prossimo 11 luglio queste due tombe verranno aperte per vedere se si trovino effettivamente lì i resti della 15enne scomparsa il 22 giugno 1983, così come segnalato da fonti anonime e non. La vicenda è ...

[FOTO] San Paolo pronto Per l’apertura delle Universiadi - colpo d’occhio fantastico : Spettacolare il San Paolo dopo il restyling per le Universiadi. Alle ore 21 comincerà la cerimonia d’apertura e il nuovo look dello stadio è bellissimo. FOTOGALLERY TN – San Paolo spettacolare per le Universiadi: le immagini del nuovo stadio — TuttoNapoli.net (@tuttonapoli) July 3, 2019 Leggi anche : Torino, trattativa in corso non solo Verdi e Mario Rui: c’è anche un altro azzurro CdS – Rinnovo Fabiàn Ruiz: il Napoli ...

Emanuela Orlandi : il tribunale vaticano dispone l’aPertura di due tombe : La segnalazione della famiglia Orlandi del possibile occultamento del cadavere di Emanuela, la 15enne figlia del commesso della Prefettura della Casa Pontificia scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983, non è rimasta inascoltata. L’Ufficio del Promotore di Giustizia del tribunale dello Stato della Città del vaticano, nell’ambito delle nuove indagini sul caso, ha disposto l’apertura di due tombe presenti presso il Cimitero ...

Huawei - cosa succede dopo l’aPertura di Trump : l’apertura fatta nei confronti di Huawei durante la conferenza stampa di sabato dopo l’incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, in Giappone, è ancora da decifrare. Il presidente americano,...

LaunchBoard velocizza l’aPertura delle app tramite un widget con tastiera : LaunchBoard è un'applicazione che mette a disposizione un'app drawer con tastiera integrata per velocizzare l'avvio delle app installate sul dispositivo mobile digitando solo le lettere iniziali. Con una pressione prolungata sulle app è possibile aggiungerle facilmente alle scorciatoie che verranno mostrate sopra la tastiera, ma potrete anche nasconderle, aggiungerle alla schermata home, visualizzarne i dettagli e disinstallarle nello stesso ...

Viva l’aPertura - migliore assicurazione sul futuro di un paese. Parla Minali (Cattolica) : Roma. Alberto Minali, 53enne amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni, è un veronese anomalo, in questi tempi: ha pilotato la compagnia dall’èra di Gianni Zonin e della Popolare di Vicenza, sua azionista fino al 2015, a quella di Warren Buffet, il maggiore investitore mondiale, che ne è di

James Rodriguez-Napoli - AS : “C’è l’aPertura del Real Madrid! L’agente ha l’accordo col club azzurro…! : James Rodriguez, il Napoli ha trovato l’accordo con l’agente del calciatore. Ci sono buone notizie sulla trattativa James Rodriguez, pare si sia addivenuti ad un’intesa di massima con l’agente del giocatore già da tre settimane. A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di AS ecco quanto ha dichiarato riguardo la trattativa James ...

Luci sul Parco : a Gambarie il 15 giugno l’aPertura del “playground Aspromonte” di basket e dello spazio Sport : Praticare Sport fa bene. All’area aperta ancor di più, è scientificamente provato. Allenarsi, divertirsi e giocare in una cornice unica come quella di un Parco Nazionale rende il tutto magico ed indimenticabile. In occasione del suo 25° anniversario, il Parco dell’Aspromonte con l’evento “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte” che si terrà a Gambarie sabato 15 giugno, vuole esaltare i valori naturalistici, culturali e ricreativi che rendono unica ...