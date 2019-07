Milan | lo slogan di Giampaolo | “Testa alta e giocare a calcio”

lanotiziasportiva

(Di lunedì 8 luglio 2019)si presenta al: “L’obiettivo va costruito, punto su un calcio dove il giocatore si senta protagonista. Sarri un amico, Allegri super”.“powered by Goal”Ilriparte da Marco. Salutata la Sampdoria, il tecnico originario di Bellinzona è stato scelto dal duo Boban-Maldini per provare a dare slancio al progetto rossonero facendo leva su idee e bel gioco.L’ex allenatore blucerchiato, aello, si è presentato alla stampa preparandosi ad iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Diavolo.“Sono felicissimo di allenare il, una società gloriosa con una storia importantissima da raccontare. E’ una grande opportunità, penso che attraverso lavoro, ricerca e sacrificio abbia meritato questa chance, ora devo meritarla sul campo. Non c’è mai una fine al tuo percorso, fatto di cadute e risalite. Quando il club ...

