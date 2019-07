Google progetta il pulsante globale per zittire i video automatici nel browser Chrome

Google Stadia è progettata per un utilizzo domestico : Google Stadia è stata la rivelazione dell'anno, ovvero l'entrata di Google nel competitivo mercato videoludico con un servizio interamente votata al gaming in streaming.Come riporta Playcrazygame emergono ulteriori dettagli su come si comporterà il servizio di Google, in particolare ora sappiamo che Stadia è stata progettata per un utilizzo casalingo, e non in movimento.Questo significa dunque che non sarà supportato un utilizzo in 4G in ...