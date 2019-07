Dubbi dei tecnici del Senato sui risparmi di Quota 100 e Reddito

Alex - confiscata barca a Mediterranea : "Pretesto illegittimo - non ci fermerete". I Dubbi dei pm : Ong graziata? : La Guardia di Finanza ha proceduto alla confisca immediata della nave Alex con sanzione di 65mila euro di multa per essere entrata sabato scorso nelle acque territoriali di Lampedusa nonostante l'alt della stessa GdF. A renderlo noto su Twitter l'account della Ong italiana Mediterranea, che parla di

David Scarantino lascia senza parole Cristina. Lei : “Ho dei Dubbi” : Temptation Island, Cristina Incorvaia svela: “Ho visto un David che non conoscevo” E’ appena terminata la seconda puntata di Temptation Island 2019. E la parte finale della trasmissione è stata dedicata alla coppia composta da David Scarantino e Cristina Incorvaia. Proprio quest’ultima, nel momento del falò, ha avuto modo di vedere un video del suo fidanzato, impegnato a ballare molto sinuosamente con una delle ...

Formula 1 – Verstappen non ha Dubbi sul suo sorpasso - Leclerc duro : le prime parole dei protagonisti del Gp d’Austria : Due 21enni protagonisti del Gp d’Austria: le prime parole di Verstappen, Leclerc e Bottas dal Red Bull Ring E’ terminato nel segno di Max Verstappen il Gp d’Austria: l’olandese della Red Bull ha trionfato davanti al pubblico austriaco, grazie ad un sorpasso clamoroso su Leclerc nei giri finali. Un episodio finito sotto investigazione, ma in attesa della decisione dei commissari, Verstappen ha festeggiato sul gradino ...

Il Trapani fa chiarezza : “Nessun Dubbio su autenticità fideiussione” : Trapani, 28 giugno 2019 – In merito alle notizie di stampa circa una presunta irregolarità della fideiussione già presentata in originale e a mano presso la sede della Lega B ai fini dell’iscrizione al campionato del Trapani Calcio e già confermata nella sua validità, per fare chiarezza ed onde evitare inutili allarmismi, si comunica quanto segue. Nell’ambito delle verifiche per l’ammissione al campionato di Serie B delle Società sportive ...

Dubbi dei tecnici sulla sicurezza del nuovo Ponte di Genova : Raggi di curvatura, sicurezza, carattere idraulico dell’opera. Sono di diverso ordine le perplessità sollevate dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, lo scorso marzo, si è espresso sul progetto del Ponte sul Polcevera, firmato Renzo Piano e affidato alla cordata Salini Impregilo con Fincantieri e Italferr per 202 milioni di euro. Il Consiglio ha reso noto il dettaglio del parere lo scorso 11 giugno. Un ...

Il Segreto - trame : Don Berengario vittima di sensi di colpa - Saul ha dei Dubbi su Julieta : Le conseguenze della violenza subita da Julieta sarà al centro degli episodi de Il Segreto, trasmessi nelle prossime settimane in Italia. Se Don Berengario entrerà in crisi dopo aver ucciso Lamberto Molero, uno degli aggressori di Julieta, Saul comincerà a dubitare della moglie dopo averla vista sempre più distante da lui. Il Segreto: Julieta abusata da Lamberto e Eustaquio Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti i nuovi episodi in onda a ...

Sarri : “Mentre avevo dei Dubbi sul percorso al Napoli - la società ha annunciato Ancelotti” : Maurizio Sarri nella conferenza che lo annuncia come nuovo allenatore della Juventus non perde l’occasione per precisare come sia avvenuto l’addio con il Napoli Si può definire la scelta più rivoluzionaria della sua carriera? «Non lo so non lo penso, bisogna avere le idee chiare sul percorso, tre anni fa arrivo a Napoli e do tutto il me stesso perché da bambino ero tifoso del Napoli e perché ho la sensazione che possiamo diventare ...

C’è un numero preoccupante di persone in Europa che mettono in Dubbio la sicurezza dei vaccini : É oggi in pubblicazione “Wellcome Global Monitor”, il primo rapporto internazionale che misura la fiducia nella scienza su un campione 140.000 persone, di 15 e più anni, in oltre 140 paesi. Un focus di particolare interesse si concentra sulla fiducia nei vaccini nei paesi ad alto reddito: più di tre quarti della popolazione mondiale concorda sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini. Il dato più singolare è riferito all’Europa: circa un ...

Il Segreto anticipazioni : SAUL ha dei Dubbi su JULIETA e… : La violenza che subirà JULIETA Uriarte (Claudia Galan) diventerà una delle storyline principali delle prossime puntate italiane de Il Segreto. Come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, la ragazza verrà violentata da Eustaquio Molero (Carlos Manuel Diaz) e dal figlio Lamberto, anche se sarà prontamente salvata da Carmelo Leal (Raul Pena) e don Berengario (Miguel Uribe). Cerchiamo dunque di spiegare quello che succederà… Il Segreto, trame: ...

Concorso straordinario bis o riapertura del concorso riservato? I Dubbi dei DM e Sfp : Nelle ultime ore era circolata voce circa la probabilità di un concorso straordinario Bis, rivolto sempre ad insegnanti Diplomati Magistrali e laureati in Scienze della Formazione. La notizia ha fatto sobbalzare coloro che rientrerebbero in questa categoria, chiedendosi circa la veridicità di questi rumors. Sono soprattutto gli esclusi da questo concorso a chiedersi se potrebbero essere ammessi alla partecipazione a questo nuovo concorso. Ma ...

Guardiola allenatore Juventus?/ Dubbi dei tifosi sulle parole di Pep... : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Il tecnico catalano esce allo scoperto: "Non c'è posto migliore che allenare in Premier"

Riforma pensioni : dalla Corte dei Conti Dubbi su Quota 100 e bocciatura del Rdc : Ancora polemiche per quanto riguarda il meccanismo della Quota 100 fortemente voluto dalla Lega e il cosiddetto Reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 Stelle. La Corte dei Conti, infatti, avrebbe bocciato le due misure bandiera del Governo giallo-verde chiedendo di utilizzare i risparmi ottenuti dalle misure per ridurre il debito pubblico. "Nei primi mesi del 2019 gli sviluppi congiunturali hanno confermato la non favorevole ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luca Daffrè ha dei Dubbi su Angela : Uomini e Donne, Anticipazioni sulla scelta di Angela: Luca Daffrè dirà “no”? Mancano una manciata di ore alla scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne. In base alle ultime Anticipazioni, lanciate dai profili social della trasmissione di Canale5, la prima a concludere il suo percorso nel Trono Classico sarà proprio la bella partenopea. In queste ore è stato lanciato un video (visibile in basso) che anticipa cosa avverrà nella villa ...

Grande Fratello 2019 - Gennaro Lillio amante di Lele Mora? L'ex agente dei vip toglie ogni Dubbio : Lele Mora conosce molto bene Gennaro Lillio, inquilino nella casa del Grande Fratello e assoluto protagonista della sedicesima edizione. In un'intervista al settimanale "Nuovo Tv"...