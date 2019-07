Apple sperimenta il riconoscimento biometrico per accedere alla versione web di iCloud

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Inserire la password ogni volta che ci si collega al sito Internet diè una scocciatura. Certo, c’è l’app che è più pratica, ma ricorrereweb serve, ad esempio, quando bisogna controllare informazioni da un dispositivo sconosciuto. Presto anche questo fastidio sparirà:sta testando nellabeta dil’uso di Face ID o Touch ID per accreditarsi. Jonathan Ive, il designer che ha fatto grande, ha rassegnato le dimissioni Basterà una scansione del viso o dell’impronta digitale peral proprio archivio online, da un prodottocompatibile su cui è instto il browser Safari. Sono compatibili computer Mac, tablet iPad e smartphone iOS. Chi ha accessobeta di iOS 13 e macOS Catalina, aprendovede già un nuovo popup che propone ...

