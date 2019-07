10 sveglie smart per cominciare bene la giornata

wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) Credevate che la sveglia fosse morta e sepolta e che tutti usassero ormai quella dellophone? Preparate a ricredervi alla grande perché se c’è un accessorio “die hard” (duro a morire) quello è proprio la sveglia. L’ultima arrivata della lunghissima lista di alarm clock innovative è quella di Lenovo, la sveglia intelligente che integra Google Assistant presentata al CES 2019 di Las Vegas e finalmente acquistabile (per ora disponibile solo per il mercato inglese). Ma c’è anche Vobot, la sveglia che funziona con Amazon Alexa e si gestisce tramite comandi vocali o via app. Tra pochissimo ci sarà pure la sveglia che ricarica lophone, che il marchio Anker sta per lanciare sul mercato rispondendo all’esigenza di molti: quando si va a dormire, iPhone e simili sono sempre con batteria in rosso e se ci si dimentica di ricaricarli sono problemi. Wakey, la nuova sveglia di Anker, ha ...

