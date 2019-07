Universiadi | show di Carlotta Ferlito | vince l' oro nella ginnastica artistica

Universiadi Napoli 2019 - spettacolare Cerimonia d’Apertura al San Paolo. Incominciano i giochi - show pirotecnico : Il rinnovato Stadio San Paolo di Napoli ha ospitato la Cerimonia d’Apertura delle Universiadi 2019, manifestazione sportiva che andrà in scena nel capoluogo campano e in tutta la Regione dal 3 al 14 luglio. La kermesse riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo prevede la partecipazione di ben 8000 atleti in rappresentanza di 118 Nazioni, oggi oltre 50mila spettatori hanno applaudito i tanti sportivi che hanno sfilato e ...